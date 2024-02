Estudo urbanístico quer revitalizar a região do entorno da castanheira para promover turismo histórico

A pedido da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), em parceria com técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), estiveram no bairro Arigolândia para analisar a saúde da castanheira centenária, histórico ponto turístico de Porto Velho.

A equipe técnica da Sema realizou o diagnóstico fitopatológico, ou seja, da saúde da árvore. A análise do tronco oco da castanheira constatou que tal anomalia não compromete a sobrevivência da castanheira, ou seja, não traz riscos para a saúde da árvore. Considerando que a castanheira histórica não produz frutos, a análise técnica constatou, ainda, que não há riscos para a população, pois não há a queda de ouriços de castanha.

Os pesquisadores da Embrapa analisaram não só o tronco, mas o controle de crescimento da copa da castanheira que, recentemente, recebeu o trabalho da poda dos galhos, realizado pela Sema. A diretora do Departamento Florestal da Embrapa, Lucia Helena de Oliveira Wadt, esteve presente no trabalho e constatou melhorias a partir da poda da copa da árvore.

Para Roberval Zúniga, coordenador de Restauração Ambiental da Sema, a integração entre as entidades é fundamental. “As parcerias financeiras e técnico-científicas, facilitam a execução dos projetos. A gestão do prefeito Hildon Chaves promove a união de esforços entre os órgãos governamentais em prol do desenvolvimento e melhoria do meio ambiente e do turismo de Porto Velho”.

ROTA DOS ARIGÓS

O estudo foi provocado pela Semdestur, que possui projeto urbanístico com o objetivo de revitalizar a região da castanheira, promovendo um espaço público agradável para os moradores e visitantes. A Semdestur tem trabalhado na revitalização de espaços públicos históricos, como foi o caso da placa do KM 1 e da Praça das Três Caixas d’Água, pois, valorizando pontos turísticos, resgata-se o sentimento de pertencimento da população.

O bairro Arigolândia, além da castanheira centenária, possui locais emblemáticos do surgimento de Porto Velho, por isso a Semdestur criou, dentro da campanha O Melhor de PVH – Terra de Bravos Pioneiros, a Rota dos Arigós. Os arigós, como eram conhecidos os soldados da borracha, foram trabalhadores oriundos do nordeste que migraram para Porto Velho, desembarcando no Porto Cai N’água e povoaram a região onde hoje é o bairro Arigolândia.

“A castanheira centenária é cenário de carnavais, arraiais, jogos de futebol, reuniões familiares de bairro e tantos outros momentos, e no projeto da Semdestur o objetivo é estruturar o entorno para que os moradores e visitantes possam usufruir da sombra e do frescor debaixo dessa árvore icônica, além de criar memórias afetivas entre famílias e amigos”, destaca Glayce Bezerra, secretária de Turismo.

Texto: Isabella Leite

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO