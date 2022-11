Técnicos municipais e do terceiro setor participam de capacitação da Sepog sobre Plataforma+Brasil

Com o objetivo de continuidade ao ciclo de treinamentos voltados às ferramentas utilizadas no processo de transferências de recursos financeiros repassados pela União, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, realizou a capacitação sobre Sistemas de Convênios e Captação de Recursos Federais, utilizando a Plataforma+Brasil, ferramenta destinada à informatização e à operacionalização dessas transferências.

O treinamento, realizado no início deste mês, reuniu cerca de 45 técnicos das prefeituras e do terceiro setor de 19 municípios do Estado, na cidade de Ji-Paraná. Em parceria com a rede privada de ensino IES Estácio UNIJIPA, que disponibilizou o espaço físico, computadores e acesso à internet, a equipe do Estado, responsável pelo treinamento, pode orientar o manuseio do Sistema com melhor qualidade.

A secretária da Sepog, Beatriz Basílio, destacou a extrema importância e satisfação de contar com as instituições privadas para a realização de projetos, no âmbito do Estado. “Ficamos agradecidos com o apoio da UNIJIPA, na pessoa da diretora-geral, Adriana Pereira, pois representa a união de forças em prol de melhorar os serviços prestados à população”, disse.

A Plataforma+Brasil constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União a órgão ou entidade da Administração Pública Estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

O representante da Gerência de Captação de Recursos da Sepog, Douglas Vieira explicou que, nessa etapa, os técnicos foram instruídos sobre como executarem e prestarem contas dos recursos oriundos de repasses da União. “Com o curso, os profissionais estão aptos a realizarem a prestação de contas dos seus projetos sem grandes entraves, melhorando a eficiência do trabalho e a conformidade com órgãos de controle”, ressaltou Douglas.

Fonte: Governo RO