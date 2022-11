Técnicos municipais recebem da Agevisa certificação após formação continuada em imunização

Na sexta-feira (11), 51 técnicos municipais que trabalham em unidades de imunização e 10 instrutores receberam certificação expedida pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), após participarem da capacitação em salas de vacinas, com carga horária de 80 aulas teóricas e práticas, realizadas em Porto Velho, do dia 2 a 11 de novembro.

A Gerencia Técnica de Vigilância em Saúde (GTVEP) e a Coordenação Estadual de Imunização, ambas da Agevisa, incluíram no conteúdo programático temas como as atribuições das três esferas governamentais no Programa Nacional de Imunização (PNI), doenças transmissíveis, sistema imunológico, vacinação, aspectos administrativos da vacinação, composição dos agentes imunizantes, contra indicações, calendários de vacinação, eventos adversos, metas vacinais, entre outros.

As 40 horas de estágio supervisionado foram realizadas em parceria com a prefeitura de Porto Velho, nos residenciais Orgulho do Madeira e Cristal da Calama, Unidades de Saúde Maurício Bustani e Agenor de Carvalho, Maternidade Municipal Mãe Esperança (MMME), Hospital de Base (HB), Centro de Referência Saúde da Mulher e o Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE).

O diretor-geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, ressaltou que a lista de atividades da agência para avançar com a imunização é extensa.

“Além da supervisão de salas de vacinas, estruturação física e de pessoal, distribuição de equipamentos que atendeu salas em todo o Estado, campanhas de vacinação que extrapolaram a fronteira e focaram no aumento da cobertura vacinal e preservação da saúde da população, estamos ampliando a Rede Estadual de Frio, com uma sala de vacina com capacidade para atender centenas de pessoas e melhorar, ainda mais, a estrutura para o armazenamento de imunizantes”, disse o diretor-geral.

