Técnicos participam de treinamento para formação de multiplicadores da Plataforma Transferegov.br em Rondônia

Técnicos estaduais estão recebendo treinamento exclusivo em Formação de Multiplicadores para orientar o manuseio da Plataforma Transferegov.br (antiga plataforma+Brasil), sistema utilizado para informatização e operacionalização dos recursos públicos transferidos pela União. Como responsável pela Unidade Gestora da Rede+Brasil em Rondônia, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão-Sepog coordena o treinamento realizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI.

Até a próxima sexta-feira (3), 25 técnicos de órgãos do Estado receberão orientações sobre o módulo A, referente aos Atos Preparatórios e Execução; módulo B, sobre Execução e Prestação de Contas; e módulo C, que trata de Obras. A coordenadora da rede em Rondônia, Valéria Moreno, explica que existe um termo de cooperação técnica entre a Sepog e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (antigo Ministério da Economia) que prevê o compromisso da pasta de planejamento em promover e realizar ações de capacitação, visando à melhoria em todo processo que envolva a execução dos convênios federais no Estado de Rondônia.

A capacitação com carga horária de 40h, está sendo ministrada no laboratório de informática da Escola Superior do Ministério Público de Rondônia – ESMPRO, pelo coordenador-geral de capacitação do Departamento de Transferências da União – Detru, Hugo Carvalho Marques. No primeiro dia do evento, realizado na segunda-feira (30), o instrutor debateu com os participantes as diversas modalidades de transferências de recursos, os principais instrumentos utilizados para captá-los, além de instigar a reflexão sobre a utilização dos recursos na implementação de políticas públicas.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatizou a importância do Estado possuir técnicos com conhecimentos nessa temática, para que a aplicação de recursos nas diversas áreas das políticas públicas, aconteça de forma cada vez mais efetiva. “Entender melhor todo o processo de captação de recursos fortalece nossas entregas, pois não ficamos dependendo exclusivamente de recursos das fontes do Estado. É de suma importância que estejamos preparados para captar e gerir esses recursos disponibilizados pela União”, frisou o governador.

A Plataforma Transferegov.br representa a evolução da antiga Plataforma +Brasil e constitui ferramenta integrada e centralizada, com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União, a órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

Fonte: Governo RO