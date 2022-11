TECNOLOGIA – Servidores são capacitados para uso de sistema de processos eletrônicos

Sistema dá mais celeridade, segurança e autenticidade aos processos eletrônicos que são feitos dentro das secretarias

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde estão sendo capacitados desde a última terça-feira (8), pela Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), para o uso do sistema e-TCDF, que dá mais celeridade, segurança e autenticidade aos processos eletrônicos que são feitos dentro das secretarias.

A tecnologia é fruto de uma parceria, desde 2019, entre a Prefeitura de Porto Velho e o Tribunal de Contas do Distrito Federal, responsável pelo desenvolvimento e segurança do sistema.

O sistema começou a ser implantado em 2021, inicialmente na Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (SEMUR), ampliando o uso para outras pastas da Administração. Com isso, a SMTI tem capacitado diversas turmas para abranger o maior número de servidores municipais possíveis aptos ao uso da tecnologia.

“O objetivo do curso é qualificar os servidores, em especial a parte administrativa, para que o município possa eliminar o papel, ou seja, faça tudo de forma digital, tanto processos, ofícios, requerimentos de servidores, facilitando a comunicação entre as Secretarias e Unidades Administrativas desta municipalidade. Isso é muito bom, porque vai informatizar toda a rotina de documentação e processos que são realizados na Prefeitura gerando ganho de tempo, de produtividade, economia de custos, entre outras vantagens”, explicou Nicolas Santos, coordenador do e-TCDF da Superintendência.

Jason Felipe, gerente da Divisão de Acompanhamento de Processos da Semusa, fez parte de uma das turmas de servidores capacitados. “Vai agilizar bastante os nossos processos, pra você ter um exemplo, às vezes a gente perde um dia somente na tramitação para poder trabalhar”, detalhou o servidor. Como o sistema deve abranger toda a Administração Municipal, as turmas de capacitação são frequentes e acontecem todas terças, quartas e quintas-feiras com duração de três horas.

Texto: Renata Beccária

Fotos: Carlos Sabino

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO