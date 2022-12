“Tecnologias Sustentáveis” será tema da 10ª Rondônia Rural Show Internacional

Os preparativos para a 10ª edição da Rondônia Rural Show Internacional já começaram. O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, realizou na última quinta-feira (8), a primeira reunião para alinhamento de ações com expositores e parceiros da maior feira agropecuária da região Norte, a Rondônia Rural Show Internacional, que está programada para acontecer de 22 a 27 de maio de 2023, com o tema “Tecnologias Sustentáveis”.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destaca o quanto o Governo tem desenvolvido o Estado nos últimos anos, mesmo após ter passado por uma pandemia, e o retorno da Rondônia Rural Show em 2022, após dois anos suspensa, foi de grande importância para o agronegócio. “Havíamos previsto no valor de arrecadação, R$ 1 bilhão em negócios para esse ano, tendo em vista que as feiras sempre foram de quatro dias. Mas, determinamos para esta edição de 2022, mais dois dias de evento. Com apenas quatro dias, os expositores relataram ter batido as metas. Fechamos a feira com R$ 2,8 bilhões em negócios, superando todas as expectativas. Vamos continuar avançando muito mais, e em 2023, a 10ª edição terá seis dias de feira, e com muitas novidades. A expectativa é superar ainda mais e juntos iremos bater recordes de realizações em negócios”, afirmou o governador Marcos Rocha.

ORGANIZAÇÃO

Na reunião foram discutidos diversos assuntos, entre eles: o que pode ser melhorado nas estruturas do Centro Tecnológico Vandeci Rack; definição da programação; normas de acesso ao parque; entre outros. De acordo com o coordenador da feira, e secretário adjunto da Seagri, Janderson Dalazen, esses alinhamentos com os expositores com antecedência são de extrema importância para deixar tudo nivelado. “Nós estamos tratando da maior feira de negócios da região Norte do Brasil, por isso precisamos estar preparados e organizados. Tivemos muito sucesso na feira deste ano, batemos recordes em números de visitantes, sendo mais de 230 mil pessoas e de R$ 2,8 bilhões em negócios, e nós esperamos melhorar ainda mais na próxima edição”, destacou o coordenador.

Ainda durante a reunião, foi escolhida a temática da feira. Nesse ano, a Rondônia Rural Show trouxe como tema “Mulheres no Agro”. Para 2023, após votação realizada durante o encontro, ficou definido que o tema será: “Tecnologias Sustentáveis”.

“Colocamos os temas na reunião para uma escolha coletiva, que de certa forma impactam diretamente nas ações que irão ser desenvolvidas durante a Rondônia Rural Show, cada um apresenta um produto, um serviço, então tudo isso deve ser casado com a temática, lembrando que todos os temas sugeridos foram estudados dentro do contexto de correlação com a agricultura e o agronegócio rondonienses”, destacou o secretário da Seagri, Luiz Paulo Batista.

EXPECTATIVA

O expositor Fábio Back participa da feira desde sua 3ª edição, e colocou toda expectativa de fazer bons negócios esse ano, obtendo bons resultados. “Nós participamos nessa edição e superamos todas as expectativas que tínhamos em relação à Rondônia Rural Show, sabemos da importância do evento, principalmente para nós que trabalhamos no agro. É nessa exposição que conseguimos fazer muitas vendas, levantar recursos para trabalharmos durante o ano, e em 2023 temos certeza que será ainda melhor. Vimos aqui nessa reunião, quantas melhorias serão implementadas e quem ganha não é só os expositores, mas toda a população que visita o parque”, enfatizou Fábio Back.

Todas as informações sobre a Rondônia Rural Show está no site: rondoniaruralshow.ro.gov.br também no Instagran: rondoniaruralshow, e para dúvidas e informações e-mail [email protected]

Fonte: Governo RO