Tel Aviv é atacada por foguetes e alertas de invasão soam em Israel

Israel foi atacado por mais foguetes disparados pelo Hamas, informa a imprensa do país. O alvo foi a capital Tel Aviv e outras cidades nos arredores. Sirenes de alerta soaram e a população civil se escondeu em abrigos.

O alarmes também soaram na cidade de Alma, perto da fronteira com o Líbano, região em que o Hezbollah também atua, e em Avnei Eitan, nas colinas de Golan, área próxima da fronteira com a Síria. Ambos países vizinhos vivem em permanente estado de conflito com a nação israelense.

Ainda não há notícias sobre possíveis vítimas ou se o “Domo de Ferro”, sistema antiaéreo que intercepta mísseis e foguetes antes de eles atingirem seus alvos, funcionou – a tecnologia não teria sido tão precisa na defesa do ataque do dia 07. Quando soam as sirenes, os cidadãos israelenses correm para os bunkers, abrigos antibombas .

Além do ataque aéreo, Israel também emitiu alerta sobre uma possível invasão de terroristas na fronteira Sul. Próxima a Gaza, a área foi evacuada pelas Forças de Defesa de Israel e seus batalhões de busca e salvamento. Os alertas se concentraram nos assentamentos de Zikim e Karmia.

Como resposta aos atentados, Israel prometeu que atacará pelo ar, pelo mar e pela terra – este front será onde a maior parte das ações será desempenhada. Conheça as armas que podem ser usadas na guerra .

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel afirmaram que “os batalhões e soldados estão posicionados por todo país e estão prontos para elevar a prontidão para os estágios seguintes da guerra, com uma forte ênfase em operações terrestres significantes”.

Os soldados travaram batalhas contra o Hamas pela Faixa de Gaza, ataques complementados por bombardeios e outras ações, incluindo a defesa da parte costeira de Israel.

Além do grupo, há também o aliado Hezbollah, força paramilitar libanesa que já assumiu ataques contra Israel . Apoiada pelo Irã , a organização é tida como uma grande ameaça, possuindo também a capacidade de ataque a alvos no território israelense. Confira cinco pontos relevantes para entender a guerra .

