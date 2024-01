Tempestade Isha deixa ao menos dois mortos no Reino Unido

Michal Mancewicz / Unsplash Um alerta vermelho foi emito na última noite na Escócia

A agência meteorológica britânica, Met Office, emitiu um alerta vermelho na noite do último domingo (21) devido à passagem da tempestade Isha pela Escócia. Os fortes ventos e chuva causaram a queda de árvores e inundações, impedindo a passagem de trens na manhã desta segunda-feira (22). Entretanto, as previsões são de novas chuvas na região do Reino Unido e na Irlanda. A tempestade deixou ao menos dois mortos e outras dezenas de milhares de casas sem energia.

Segundo a Met Office, a região nordeste de Inglaterra registrou ventos de até 160km/h. O porta-voz da Network Rail informou que a situação das estações ferroviárias do país já está sendo resolvida, com “centenas de técnicos” sendo destinados aos locais “armados com motosserras”.

De acordo com as autoridades escocesas, um motorista de 84 anos morreu no último domingo, após colidir em uma árvore em Edimburgo. Na Irlanda do Norte, as autoridades confirmaram que um homem de 60 anos morreu colidindo a van que dirigia com outro carro e depois em uma árvore.

As tempestades já deixaram mais de 155 mil endereços na Irlanda sem eletricidade até o meio-dia desta segunda-feira. A informação foi confirmada pelo gestor da rede, ESB. Pela manhã, o número de residências sem eletricidade passava de 235 mil.

A mídia irlandesa RTE informou que cerca de 150 voos já haviam sido cancelados no último domingo devido às chuvas. Apenas na manhã desta segunda-feira que o tráfego aéreo de Dublin retomou.

A previsão é de que a tempestade Jocelyn atinja o Reino Unido e a Irlanda, trazendo novas chuvas e ventos fortes a partir desta terça-feira (23)

