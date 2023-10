Terceiro avião com brasileiros repatriados de Israel chega ao Brasil

Reprodução: Redes Sociais Brasileira Karla Stelzer Mendes morta em Israel

A morte da brasileira Karla Stelzer Mendes, de 42 anos, foi confirmada pelo governo brasileiro na manhã desta sexta-feira (13). Ela e o namorado estavam desaparecidos em Israel desde sábado (7), data do início dos bombardeios do grupo terrorista Hamas .

“Ao solidarizar-se com a família, amigas e amigos de Karla, o Governo brasileiro reitera seu total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil”, disse o Itamaraty através de nota.

O israelense Gabriel Azulay, companheiro de Karla, teve a morte confirmada por amigos do rapaz na quarta-feira (11). O casal estava na rave chamada Universo Paralello, que aconteceu no deserto de Negev, no sul de Israel e a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza naquele fim de semana.

Outros dois brasileiros que estavam nessa festa, Ranani Nidejelski Glazer e Bruna Valeanu , ambos de 24 anos, também foram encontrados mortos. Até o momento, 260 corpos foram achados no local onde acontecia a rave.

Karla era a última brasileira desaparecida no país. Natural do Rio de Janeiro, ela morava em Israel há 11 anos, na cidade de Bet Ezra, Hadarom. Mendes é mãe de um rapaz de 19 anos que morava com ela e é membro do exército israelense.

Durante o ataque, Stelzer chegou a gravar um áudio e mandar para amigos. Ela e o namorado se abrigaram em um bunker, mas precisaram sair do local após o refúgio ser bombardeado.

“Fomos para a mamada (bunker), para se proteger (…) Aí vieram os terroristas e jogaram uma bomba dentro da mamada. A gente saiu correndo. Tem um amigo nosso que ficou lá”, disse Karla em áudio.









