Terceiro dia do Circuito Rondon Cultural foi marcado com diversas atrações; dentre elas as folclóricas

O terceiro dia do Circuito Rondon Cultural contou com a participação do DJ Diego Henrique, Quadrilha mirim “A Roça é Nossa”, grupo de danças africanas Ilé Ase Oná Afefé Oyá, grupo de dança Talita Neves, Quadrilha Rádio Farol, grupo de dança Pyovanya Tyrlley e S D Banda. O Circuito Rondon Cultural é promovido pelo Governo de Rondônia, coordenado pela Superintendência de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel.

A coordenadora de Cultura da Superintendência Estadual da Juventude Cultura Esporte e Lazer – Sejucel, Madma Dias, se emocionou ao falar sobre o sentimento de cada grupo em se apresentar depois de dois anos sem participar de apresentações como essa. “A gente vê o olhar dos brincantes, que fazem parte dos grupos de quadrilhas e bois-bumbás, eles dançando com muita alegria, com muita vontade, depois daquele período. Os demais grupos de dança, as bandas, se apresentando com muito empenho. Foi lindo”, afirmou.

O objetivo do Circuito Rondon Cultural, de acordo com a superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro é aproximar ainda mais o Governo do Estado, daqueles que fazem cultura em Rondônia, valorizar a diversidade cultural do Estado e mostrar a disposição em fazer políticas públicas para o setor. “O Governo do Estado respeita a diversidade cultural do nosso estado, apoia e fomenta todas as expressões artísticas. Pensando nisso, criamos o Circuito Cultural que já está inserido no calendário cultural do Estado, publicado recentemente no diário oficial. Agora a realização dos eventos está estabelecida em lei. Para a próxima edição, queremos trazer também os artesãos para agregar ainda mais”, referenciou a coordenadora.

As apresentações foram transmitidas através de telões, localizados no Skate Park (zona Leste), Espaço Alternativo (zona Norte), Poliesportivo do Cohab (zona Sul) e na Praça Aluízio Ferreira (Centro). A transmissão também está sendo feita pela página no Facebook da Sejucel.

A programação seguirá no próximo final de semana, com muitas apresentações, além do ginásio Cláudio Coutinho, no Teatro Palácio das Artes.

Fonte: Governo RO