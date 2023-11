TERMO DE COOPERAÇÃO Diretores da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho se reúnem com Presidente da Fiero

Discussão de um termo de cooperação entre as duas instituições foi tema do encontro

O diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV), Jonathan Pacheco, junto com o diretor técnico-operacional, Dalmo Roumie, e o diretor jurídico Alan Almeida do Amaral, se reuniram na manhã desta quarta-feira (8) com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Rondônia (Fiero), Marcelo Thomé, acompanhado do superintendente, Gilberto Baptista e do diretor jurídico, Marcelo Lessa Pereira.

Na pauta do encontro, a aproximação entre as entidades para a criação de um ambiente favorável no município de Porto Velho à atração de parceiros nos processos de concessão de serviços públicos. “A Agência foi recém instalada, mas já está se estruturando para exercer de fato o seu papel de regulação dos serviços públicos existentes e que ainda serão objeto de futuras concessões pelo município. Esse processo de estruturação tem que ser realizado de acordo com as diretrizes do prefeito Hildon Chaves, que sempre defende que Porto Velho não seja hostil aos empreendedores, mas sim atrativo aos negócios, e é dessa forma que vamos atuar”, destacou o diretor-presidente da ARPV.

“A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, filiada à Confederação Nacional da Indústria (CNI), tem uma relação institucional com outras Agências Reguladoras, de abrangência local e nacional, e representa, por sua vez, empresas que prestam serviços concedidos. Nesse contexto, a intenção é de somar e de satisfazer um interesse mútuo, que é o desenvolvimento econômico do município de Porto Velho”, explicou Marcelo Thomé.

O diretor técnico-operacional da ARPV, Dalmo Roumie, acrescenta que “nessa fase inicial de estruturação da Agência Reguladora dos Serviços Públicos de Porto Velho (ARPV) estamos buscando uma aproximação com todos os principais atores de um processo de concessão pública, sejam concessionários, consumidores e poderes concedentes, exatamente para melhor atuar na definição das regras de formalização das concessões, sempre objetivando a melhoria da prestação de serviços ao consumidor e um ambiente de negócios sustentável e moderno”.

A partir desse encontro, a Diretoria da ARPV pretende ampliar os contatos com os setores que compõem a relação de concessões e parcerias público-privadas, para a definição dos instrumentos de regulação que serão aplicáveis a Porto Velho e efetivo início de suas atividades.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO