São mais de R$ 8 milhões investidos pela Prefeitura de Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Obras (Semob), segue com a execução das obras de conclusão das 269 casas do Pró-Moradia Leste. Em andamento estão os serviços de terraplanagem nas ruas do residencial, que serão pavimentadas nos próximos dias. Também estão sendo feitos testes na estação de tratamento de esgoto, que será voltada ao abastecimento das casas populares apenas no residencial. A Secretaria assumiu a execução do serviço após o término do prazo previsto em contrato para a empresa responsável concluir a obra.

“Montamos uma força-tarefa com servidores da Semob para concluir o que já foi iniciado, colocar em funcionamento a estação de tratamento de esgoto, e avaliar o que falta de acabamento nas casas. Essa equipe fez o levantamento na última semana, assim que o prefeito Hildon Chaves determinou que este trabalho seria concluído pela Prefeitura, tudo para que as casas sejam entregues no menor prazo possível”, explicou o secretário de Obras, Diego Lage.

Em coletiva de imprensa, o prefeito Hildon Chaves informou que a Procuradoria-Geral do Município ingressou com ação judicial para a remoção de eventuais invasores dos imóveis, como forma de resguardar os direitos dos contemplados com as casas.

“Destinamos R$ 8 milhões para o término das obras que deveriam ter sido entregues no ano passado, mas todos os prazos foram superados e nada aconteceu conforme a previsão contratual, motivando a não renovação. Com isso, decidimos que a Prefeitura assumiria a responsabilidade pelo término dos serviços e entrega das moradias, aguardadas há anos por estes beneficiários”, explicou o prefeito.

Secretarias parceiras também estão envolvidas no trabalho, como a Emdur, a Secretaria Municipal de Administração (Semad) e a Secretaria Municipal de Serviços Básicos (Semusb), que no início da semana realizou o serviço de limpeza do local.

Texto: Larissa Vieira

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: