Terremoto de magnitude 6,0 atinge o noroeste da Argentina

Reprodução/Instagram Rafaela Treistman e Ranani Glazer cantando juntos

A namorada do brasileiro Ranani Glazer, de 24 anos, que morreu em Israel durante um ataque do grupo armado palestino Hamas a uma rave, usou as redes sociais para se despedir. Na publicação, Rafaela Treistman diz que nunca pensou que existia “um após” Ranani.

“Nunca imaginei que eu não estaria agora com você. Nunca pensei que existiria um após você”, desabafou ela.

Rafaela estava com Ranani na rave no último sábado (7), e chegou a se esconder com ele em um bunker para fugir dos membros do Hamas. Na confusão, o casal se perdeu, e a notícia da morte de Ranani chegou nesta terça-feira (10).

“Até quando estávamos prestes a morrer você não falhou em me acolher, em me acalmar. Eu devo a você a minha vida, você salvou a minha. Se tem um herói nessa história toda, esse herói é você, meu amor”, escreveu Rafaela.

“Nosso amor foi uma história de cinema, você sempre me dizia que sentia que vivia em um filme realmente e pensando bem, esse seu sentimento até que faz sentido. Assim como você sempre disse, nosso amor foi a primeira vista. Foi rápido e intenso, mas eu te amei em cada segundo que estivemos juntos”, disse Rafaela.

A namorada de Ranani descreveu o jovem como “um ser cheio de luz”, e lamentou não poder viver com ele o futuro que planejavam. “Sei que você ainda tinha muitos sonhos que queria realizar, e eu te juro que estaria com você em cada um deles. Sinto a sua falta a cada momento do meu dia, eu de verdade não sei como seguir agora sem você. Penso nos nossos planos pro futuro, penso nos nossos sonhos, nos nossos objetivos”.

Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Ranani tinha dupla cidadania e vivia em Israel há sete anos , para onde se mudou para prestar serviço militar. Atualmente, ele vivia com amigos em Tel Aviv e trabalhava como entregador. Seu sonho era ser um DJ famoso.

