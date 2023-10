Terremoto de magnitude 6,3 deixa ao menos 120 mortos no Afeganistão

Sven Dirks, Wien – CC BY-SA 4.0 Herat, cidade no oeste do Afeganistão, foi atingida por terremoto

O oeste do Afeganistão foi atingido por um terremoto de magnitude 6,3 que deixou pelo menos 120 mortos e mais de mil feridos neste sábado (7). De acordo com as autoridades, o número de vítimas pode subir, pois há muitas pessoas presas sobre os escombros.

“Até o momento, temos mais de mil mulheres, crianças e idosos feridos registrados, e cerca de 120 pessoas morreram”, disse Mosa Ashari, responsável pela gestão de desastres da província de Herat, onde as pessoas fugiram dos edifícios por volta das 11h30 no horário local (3h30 da madrugada em Brasília) para não serem soterradas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) indicou o epicentro do terremoto 40 km a noroeste de Herat, a maior cidade da região. Depois, sete réplicas com magnitudes entre 4,6 e 6,3 foram detectadas, o que indica uma devastação potencialmente extensa.





Segundo o porta-voz da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres do país, Mullah Jan Sayeq, além dos danos em áreas urbanas também foram registrados “deslizamentos de terra em áreas rurais e montanhosas”.

Fonte: Internacional