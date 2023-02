Terremoto: vítimas compartilham vídeos de tremor e resgates nas redes

Reprodução/Twitter Vídeo registra momento em que mulher é resgatada de escombros na Turquia após terremoto

Dois dias após um forte terremoto na Turquia e na Síria , o número de mortos pela tragédia já passa de 12 mil nesta quarta-feira (8). O tremor, de magnitude 7,8 aconteceu na manhã de segunda-feira e também pode ser sentido no Líbano, Israel, Palestina, Jordânia, Irã, Iraque, Romênia, Egito e Croácia.

As autoridades da Turquia informaram que o balanço das mortes no país subiu para 8.574. Na Síria, já são mais de 2.530 vítimas.

A tragédia, que mobilizou líderes e equipes de resgate no mundo todo, teve alguns registros que viralizaram nas redes e estamparam o terror vivido por turcos e sírios nos últimos dias.

Ministério da Defesa da Turquia compartilha vídeos de resgate e destruição após o terremoto

O Ministério da Defesa da Turquia tem compartilhado diversos vídeos e imagens dos resgates de vítimas na conta oficial do Twitter.

“Nossa Brigada de Ajuda Humanitária resgatou mais 2 de nossos cidadãos vivos dos escombros em Kahramanmaraş.”

O órgão também está compartilhando registros da ajuda humanitária oferecida pelas Forças Armadas nacionais e internacionais às vítimas.

“Além dos esforços de busca e resgate, nossas Forças Armadas turcas distribuem refeições quentes para nossos cidadãos em 17 pontos diferentes em Malatya.”

Pelas fotos, é possível ver a devastação causada pelos tremores e os esforços das equipes de resgate para retirar as vítimas dos escombros.

“Brigada de Ajuda Humanitária de nossas Forças Armadas turcas continua o trabalho ininterrupto de busca e resgate nos destroços em Malatya.”

Na Síria, bebê é resgatada dos escombros após mãe dar à luz e morrer

Um vídeo que viralizou na tarde de terça-feira (7) mostra o resgate de uma bebê síria entre as ruínas de um prédio em Jindires, uma cidade no noroeste do país.

Segundo as autoridades locais, as equipes de resgate encontraram a criança ainda ligada à mãe, que estava morta, pelo cordão umbilical. Todos os outros membros da família do bebê morreram no terremoto, que destruiu o prédio de quatro andares onde viviam. As equipes de emergência também encontraram os corpos do pai, dos quatro irmãos e da tia da criança.

A menina recém-nascida sobreviveu e está sendo monitorada numa unidade de atendimento emergencial, conforme apurou a AFP. Ela passa bem e é acompanhada de outros membros da família, que a encontraram nos escombros. Um deles relatou à agência de notícias o momento do resgate:

“Estávamos procurando por Abu Rudayna (apelido de Abdalá, pai da criança) e sua família. Primeiro encontramos sua irmã, depois sua esposa, depois Abu Rudayna, eles estavam juntos uns contra os outros” disse à AFP um parente identificado como Khalil Sawadi, ainda em choque. “Aí ouvimos um barulho e cavamos (…), limpamos o local e encontramos essa menininha, graças a Deus.”

Repórter registra terremoto na Turquia durante entrada ao vivo

O repórter de uma emissora de televisão turca registrou um dos terremotos que atingiram a Turquia na segunda-feira (6) enquanto realizava uma entrada ao vivo em um local afetado pelos tremores.

O jornalista, que trabalha na DHA (Demirören Haber Ajansı), estava gravando uma link na companhia de um cinegrafista, quando é possível ver o momento exato do início de um abalado sísmico no local. Confira o vídeo:

