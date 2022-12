Testagem, reformas, cirurgias e melhorias para servidores da saúde marcaram 2022

Testagem para covid-19, início da construção do Novo Hospital de Rondônia, Projeto Opera Rondônia e reforma nas estruturas das unidades de saúde foram marcantes, no ano de 2022. O Governo de Rondônia que vem atuando de forma célebre e árdua no Estado buscou estratégias para melhorar a saúde ofertada à população rondoniense, ações essas que ajudaram a criar um atendimento de qualidade e humanizado.

PCCR DA SAÚDE

No início de 2022, os servidores da saúde puderam contar com o novo Plano de Carreira e Cargos e Remuneração – PCCR, uma vitória após uma luta de quase duas décadas. O Plano vem atendendo os profissionais da saúde, aposentados e pensionistas vinculados ao regimento da Previdência Social.

A Lei N° 5.243, de 28 de dezembro, que dispõe sobre o PCCR , objetiva oferecer um maior incentivo, valorizando os servidores, atendendo seus anseios e possibilitando um atendimento de excelência e qualidade.

DRIVE-THRU DE TESTAGEM CONTRA A COVID-19

Após dois anos lutando contra o coronavírus, o Governo de Rondônia não cedeu esforços para continuar testando a população para evitar uma nova onda. Durante os primeiros meses do ano, a Secretaria de Estado de Saúde – Sesau realizou ações de drive-thru de testagem em vários municípios do Estado. Ao todo, 14.527 testes foram realizados, em mais de 15 edições.

OPERA RONDÔNIA

Por causa da pandemia, as demandas por cirurgias eletivas tiveram um aumento significativo no Estado de Rondônia. Como estratégia, a Sesau criou o projeto “Opera Rondônia”, que tem como finalidade contemplar os municípios com recursos financeiros para realizar as consultas, exames e cirurgias eletivas. Ao todo, R$ 24.017.375,55 foram repassados a 18 municípios.

NOVO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE RONDÔNIA

Em 2022, também foi assinado o contrato Built To Suit – BTS, com o Consórcio Vigor Turé, para a construção do Novo Hospital de Urgência e Emergência de Rondônia. Em março foi realizado o lançamento da Pedra Fundamental, como forma de liberar o terreno para construção do prédio.

O novo hospital visa desafogar o Pronto-Socorro João Paulo II, funcionando ininterruptamente, 24 horas durante os sete dias da semana. Terá 399 leitos, centro cirúrgico com dez salas de cirurgia, hemodinâmica e mais de 60 leitos de Unidade de Terapia Intensiva – UTI, além de contar com equipamentos modernos, garantindo o direito à saúde dos cidadãos.

INVESTIMENTOS

Este ano, o Governo de Rondônia investiu em reformas e equipamentos para as unidades. O Hospital de Base passou por pintura externa e recebeu dois arcos cirúrgicos para pacientes ortopédicos. O Hospital Infantil Cosme e Damião recebeu manutenção no telhado, reforma na cobertura do prédio e passa por pintura externa e interna.

Já a Policlínica Oswaldo Cruz – Poc e o Laboratório Estadual de Patologia e Análises Clínicas – Lepac, receberam reforma em conjunto, no qual teve um investimento superior a R$ 504 mil. O Hospital de Urgência e Emergência de Cacoal também teve o seu abrigo de resíduos construído.

O Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II passou por uma reforma na cozinha; pintura externa; reparo na sala de raio-x; pintura completa de três enfermarias e atualmente passa por mais uma pintura interna em outras alas.

O governador do Estado de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza a importância do trabalho feito em equipe. “Estamos finalizando o ano de 2022 com muitas ações realizadas com os investimentos feitos, somente neste ano conseguimentos atender mais de 240 mil pessoas na rede pública de saúde”.

Fonte: Governo RO