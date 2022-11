Testes nucleares: EUA e Japão prometem resposta à Coreia do Norte

Reprodução/Twitter Joe Biden, presidente dos EUA





Joe Biden , presidente dos Estados Unidos , se reuniu neste domingo (13) com o chefes de Estado da Coreia do Sul e do Japão. A reunião foi marcada pelo recado dado à Coreia do Norte caso o país realize testes nucleares.

Os líderes dos países que participaram do encontro prometeram uma resposta unificada e coordenada aos norte-coreanos diante dos exercícios militares que podem ser realizados.

Biden, o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, e o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, emitiram um comunicado onde ressaltam que uma possível atividade nuclear da Coreia do Norte será seguida de “uma resposta forte e firme da comunidade internacional”.

“Enfrentamos desafios reais, mas nossos países estão mais alinhados do que nunca, mais preparados para enfrentar esses desafios do que nunca”, destacou Biden. “Então, espero aprofundar os laços de cooperação entre os três países.”





Biden falará sobre a Coreia do Norte com a China

Jake Sullivan, conselheiro de segurança dos Estados Unidos , afirmou que a reunião entre Joe Biden e Xi Jinping, presidente da China, será uma oportunidade para que os norte-americanos peçam uma ajuda contra uma possível ofensiva nuclerar da Coreia do Norte .

De acordo co Sullivan, o presidente dos EUA vai informar ao líder chinês que os norte-coreanos são ameaça a diversos países da comunidade internacional. A reunião acontecerá na próxima segunda-feira (14) em Bali, Indonésia.

“Ele vai dizer ao presidente Xi sua perspectiva, que a Coreia do Norte representa uma ameaça não apenas para os Estados Unidos, não apenas para a República da Coreia e o Japão, mas para a paz e a estabilidade em toda a região”, informou o conselheiro em comunicado.

