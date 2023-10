Theatro Municipal, Parque Lage e CCBB têm programação para crianças

Chegou o mês das crianças e, com ele, muita alegria, diversão e conhecimento envolvidos em uma série de atividades, eventos, shows, peças de teatro e muitas outras alternativas voltadas para os pequenos no Rio de Janeiro.

Celebrando duas décadas, o Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens (FIL) terá uma programação com mais de 20 espetáculos e atividades para as crianças e adultos recheada de arte, teatro, dança, artes digitais e performances no Parque Lage, no Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro, e no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro da capital fluminense.

Este ano, o Festival, começa neste sábado (7) e vai até 15 de outubro, abordando o tema A Cosmogonia das Infâncias, que é uma forma de explicar como o universo surgiu, explorando a criatividade de imaginários. A ideia é apresentar reflexões que trazem à tona a formação do mundo a partir do olhar das crianças.

Segundo a curadora e idealizadora do evento, Karen Acioly, as atrações que já passaram e vão passar pelas duas décadas de histórias costuradas pelo FIL serão mais pontos do “bordado” desenhado ao longo dessa trajetória, que é um convite à vivência e experimentação da arte.

“Se a criança tem oportunidade de conhecer a diversidade de linguagens e afetos da arte, ela pode se tornar mais exigente e crítica, além de gerar empatia. A gente cria uma árvore frutífera de imaginário e relações humanas”, refletiu a idealizadora.

Theatro Municipal

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro também terá uma programação recheada de atividades para as crianças. Serão oficinas de desenho, visitas brincadas e até uma visita fantasma de Halloween.

Neste sábado (7), será realizada uma oficina de desenho, um momento em que as crianças poderão exercitar a observação, desenhando os ambientes internos do Municipal.

A visita brincada, uma das atividades mais pedidas pelo público, que será no dia 21 de outubro, mescla uma visita guiada voltada para o público infantil com jogos de tabuleiro gigantes e brincadeiras sobre a história do teatro. Já a Visita Fantasma, no dia 28, comemora o Dia das Bruxas e contará com surpresas fantasmagóricas e histórias inusitadas sobre personagens que “andam pelos corredores do teatro à noite”. Essas duas atividades são recomendadas para crianças entre 6 e 15 anos de idade, sendo necessária a presença dos responsáveis.

Os destaques no palco serão a apresentação do grupo Os Pequenos Mozart, formado por crianças violinistas de 3 a 12 anos de idade, com repertório de clássicos e sucessos da música popular brasileira. Os músicos se apresentam com trajes inspirados nas roupas da época do compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que viveu no século 18.

Toda a programação das crianças no Theatro Municipal pode ser acessada no site.

*Estagiário sob supervisão de Vinícius Lisboa.

Fonte: EBC GERAL