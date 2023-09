Time de futsal masculino da escola Major Guapindaia vai representar o Brasil em Campeonato Mundial Escolar, na Sérvia

Experiências relacionadas à aquicultura, fortalecendo a pesca e tecnologia para o setor de pescados da América Latina, são debatidas na 5ª edição do International Fish Congress & Fish Expo Brasil – IFC, que acontece de 19 a 21, na cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. O Governo de Rondônia participa do evento que reúne temas de conjuntura e apresenta inovações e tecnologias que prometem revolucionar a produção de pescados, com a participação de especialistas de diversos países.

Com o tema “Das águas à mesa do consumidor: por uma cadeia competitiva, sustentável e focada no mercado global”, participam do evento executivos, produtores, agentes públicos, acadêmicos e líderes de todas as áreas do setor produtivo, abrangendo desde a produção primária de aquicultura e pesca até fornecedores de tecnologias, prestadores de serviços, indústria, logística e mercado consumidor.

PARTICIPAÇÃO

O governador Marcos Rocha destacou a força da piscicultura de Rondônia, bem como o apoio do Estado para o crescimento do setor. O governador também apresenta o cenário econômico do Estado e, ao mesmo tempo, reforça que Rondônia é o maior produtor de peixes nativos em cativeiro do Brasil, segundo a Associação Peixes BR.

“Trata-se de um evento consolidado que traz oportunidades de diálogos, bem como fomenta rodadas de negócios e novos horizontes de conhecimentos, e Rondônia tem crescido neste setor, com portas abertas para mercados de outros países, principalmente, evidenciando o nosso Tambaqui, que este ano foi premiado no evento internacional Seafood Expo North America, maior feira de pescados da América do Norte, em Boston – EUA”, disse Marcos Rocha que participa do evento juntamente ao vice-governador e secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Sérgio Gonçalves.

TEMAS RELEVANTES

O IFC tem como objetivo reunir todos os elos da cadeia produtiva, reunindo produtores de todo o Brasil e de países vizinhos como Paraguai, Argentina, Uruguai e Chile que tem na aquicultura, uma importante fonte de renda e proteína saudável, sendo disputada no mercado internacional.

Durante o evento, serão discutidos temas relevantes para a cadeia produtiva do pescado. Além de ser realizada uma feira de negócios, com a participação de empresas de tecnologia, equipamentos, nutrição e sanidade à cadeia do pescado.

Fonte: Governo RO