Time de vôlei da Assembleia Legislativa é vice-campeão dos jogos dos servidores públicos de Rondônia

No último fim de semana, aconteceu no ginásio Fidoca, em Porto Velho, as semifinais e finais da disputa de voleibol de quadra, pelos jogos dos servidores públicos de Rondônia, realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).

O evento contou com a participação de mais de 20 equipes, de várias secretarias e órgãos públicos. No total, 160 times e mais de 2.400 servidores participaram nas diversas modalidades esportivas.

As partidas de vôlei foram bastante disputadas e reuniram um grande número de pessoas dentro e fora das quadras, com torcidas acirradas.

No resultado final, a equipe do Detran foi a grande campeã do torneio. O time de vôlei da Assembleia Legislativa ficou como vice-campeã e a equipe da Sesau, em terceiro lugar. Todas foram premiadas com troféus e medalhas.

De acordo com o secretário da Sejucel, Junior Lopes, o objetivo do torneio foi promover a integração entre os servidores públicos por meio da prática esportiva.

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado estadual Marcelo Cruz (Patriota), fez questão de prestigiar a grande final, bastante disputada entre as duas equipes, com o placar de 2×0 para o Detran, com parciais de 25×20 e 25×22. “Amo o esporte e o vejo como um divisor de águas, especialmente, entre as crianças e adolescentes, que podem crescer e se profissionalizarem, como temos visto sempre”, afirmou.

Além disso, Marcelo Cruz parabenizou o time da Alero e destacou a potente equipe formada de última hora. “Temos servidoras dedicadas ao vôlei e isso fez toda diferença em quadra. Ano que vem queremos apoiar ainda mais e dar condições para que possam buscar o ouro. Estamos felizes com o resultado, pois, entre as mais de 20 equipes, ficamos com o segundo lugar, e isso é motivo de orgulho e satisfação ao Poder Legislativo, que foi muito bem representado”, finalizou.

Texto: Eláine Maia I Secom ALE/RO

Foto: Matheus Henrique / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO