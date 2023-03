Time no Flamengo ganha 3 dias de folga após se classificar para final do Carioca

O Flamengo voltou a vencer o Vasco da Gama, por 3 a 1, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca e com a vitória, se classificou para final do Estadual e enfrentará o Fluminense na decisão. Depois do triunfo, o elenco rubro-negro recebeu folga nesta segunda-feira (20.03).

O Flamengo ainda não sabe quando será a reapresentação do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu. Isso porque, Vítor Pereira e a comissão técnica podem dar até três dias de folga ao plantel. A definição acontecerá nos próximos dias.

Como dito anteriormente, na final do Carioca, o Flamengo enfrentará o Fluminense, em esquema de jogos de ida e volta. As partidas estão previstas para os dias 02 e 09 de abril, ambas no Maracanã. Os horários dos clássicos ainda serão definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

Os confrontos entre Flamengo e Fluminense terão transmissão do Coluna do Fla, ao vivo e com imagens, através do ‘DaleApp’, com narração de Rafa Penido. Além disso, a Band e o BandSports, nas televisões aberta e fechada, também exibirão o clássico Fla-Flu, respectivamente.

Contra o Fluminense, o Flamengo leva vantagem no retrospecto recente, com três taças, contra uma do Tricolor nas últimas edições do Campeonato Carioca. Para a final do Estadual, inclusive, o Rubro-Negro terá cerca de 15 dias para focar exclusivamente na recuperação dos atletas e na preparação do elenco.

*Com informações da Coluna do Fla.

Fonte: Agência Esporte