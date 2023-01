Time principal do Vasco estreou no Campeonato Carioca com vitória sobre a Portuguesa-RJ

O Vasco voltou a campo na noite desta quarta-feira (25.01) em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Luso-Brasileiro, contra a Portuguesa, e venceu com autoridade pelo placar de 2 a 0.

Após dois testes nos Estados Unidos em pré-temporada, contra River Plate (derrota por 3 a 0) e Inter Miami (vitória pelo mesmo placar), o Cruzmaltino levou pela primeira vez o elenco principal para uma partida do Cariocão, sob o comando de Maurício Barbieri – o time alternativo empatou duas vezes, com Madureira e Audax-RJ, em 0 a 0 e 1 a 1, respectivamente. Diante da competitiva Lusa, o clube de São Januário iniciou mostrando sua força.

O Vasco foi para cima no começo do duelo e logo abriu o placar. Aos 13 minutos, Lucas Piton avançou pelo lado esquerdo, foi ao fundo e cruzou na medida na pequena área para Nenê, que só teve o trabalho de escorar para o fundo da rede.

A Portuguesa não se acanhou e tentou o empate utilizando a força de seus atacantes, Edson Cariús e Emerson Carioca. A zaga cruzmaltina, no entanto, segurou bem o time da casa até o intervalo. Na volta do vestiário, o Gigante da Colina golpeou novamente.

Aos três minutos da segunda etapa, Pedro Raul achou Gabriel Pec pelo lado direito e o jovem não tomou conhecimento da marcação, saindo cara a cara com o goleiro João Paulo e completando o lance com lindo toque de cavadinha. A bola ainda bateu no travessão e na trave direita antes de ultrapassar a linha.

Com o placar controlado e correndo poucos riscos no Luso-Brasileiro, o técnico Maurício Barbieri aproveitou para promover alterações evitando maior desgaste, já que o time principal encarou longa viagem de retorno dos Estados Unidos. A vitória foi confirmada ao apito final do árbitro Paulo Renato Moreira da Silva.

Próximos jogos

A Portuguesa volta a campo no próximo domingo (29), às 15h30, contra o Resende, no Estádio do Trabalhador. O Vasco, por sua vez, joga no dia seguinte, às 20h, contra o Volta Redonda, em São Januário.

Ficha técnica

Portuguesa-RJ 0 x 2 Vasco

Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: Quarta-feira (25/1), às 21h10 (de Brasília)

Arbitragem: Paulo Renato Moreira da Silva

Assistentes: Thiago Henrique Neto e Thayse Marques Fonseca

Gols: Nenê 13’/1ºT e Gabriel Pec 3’/2ºT (Vasco)

Cartões amarelos: Cafu e João Paulo (Portuguesa-RJ)

Portuguesa-RJ – João Lopes; Joazi, Fredson, Gerson (Lucas Santos) e Yuri; Fernandes (João Paulo), Charles e Anderson Rosa (Cafu); Watson (Roney), Edson Cariús e Emerson Carioca (Romarinho). Técnico: Felipe Surian.

Vasco – Ivan; Pumita Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Zé Gabriel, Figueiredo (Galarza) e Nenê (Alex Teixeira); Gabriel Pec (Matheus Barbosa), Pedro Raul e Eguinaldo (Vinícius Paiva). Técnico: Maurício Barbieri.