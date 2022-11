Tite cobra arbitragem por rodízio em Neymar e elogia elenco

O rodízio de faltas em Neymar na primeira partida da Seleção Brasileira incomodou o técnico Tite. Jogador mais caçado em todos os confrontos da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, o camisa 10 brasileiro sofreu nove faltas e deixou o campo lesionado. Antes de enfrentar a Suíça, pela segunda rodada do torneio, o treinador cobrou maior atenção da arbitragem para proteger o talento no futebol.

“É bem oportunizada a pergunta para falar para todas as pessoas envolvidas no futebol que se nós queremos premiar o espetáculo, nós temos de tomar cuidado. Inclusive com rodízio de faltas. Isso fica muito veemente em todos os jogos contra as grandes seleções e contra os grandes astros. Há um rodízio constante. Isso é fato e isso precisa ser coibido”, apontou o treinador na entrevista coletiva antes do jogo com a Suíça.

Brasil x Sérvia pelo primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022

Para o confronto desta segunda-feira, ás 13 horas (horário de Brasília), o treinador não poderá contar com Neymar, que segue em tratamento e desfalca a equipe, mesma situação do lateral direito Danilo. Diferente de outras situações, quando divulgou o time titular, Tite optou por não anunciar os 11 titulares.

“A definição da equipe já foi feita, mas ela tem por hábito ser passada na hora. Por quê? Porque em termos estratégicos você consegue fazer algumas mudanças comportamentais ou mesmo de características de atletas. Eu estou tranquilo. O Militão é um jogador que fez a função dentro da própria Seleção e tem, no seu histórico, características para tal. E o Daniel Alves é um construtor, um jogador com uma capacidade técnica impressionante. Fora a liderança que tem em momentos importantes. Moral da história: não vou dizer quem vai jogar”, disse com bom humor.

Treino oficial da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Suíça.

Apesar das mudanças, o treinador tem confiança no elenco de 26 atletas que foram convocados para o Mundial e fez questão de valorizar o talento dos mais jovens que disputam a competição pela primeira vez.

“Temos jogadores surgindo de uma geração impressionante. Eles têm, sim, uma serenidade e uma calma para fazer as coisas mesmo com toda essa pressão. É uma finta, é o Antony em velocidade, é uma assistência, uma criatividade na hora de finalizar como a do Richarlison, o cabeceio do Pedro, o Gabriel Jesus, a capacidade criativa do Raphinha, a finalização de média distância do Rodrygo. O Rodrygo parece que a bola grudada no pé. Temos a reprogramação de movimentos, como o Gabriel Martinelli. Sim, temos opções”, avaliou.

Fotos: Lucas Figueiredo/CBF

Fonte: Agência Esporte