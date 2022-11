Tite enaltece força do elenco brasileiro nos primeiros jogos na Copa do Mundo

No segundo duelo da fase de grupos da Copa do Mundo, a Canarinho soma duas vitórias, três gols marcados e nenhum sofrido. O desempenho garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final, além da liderança provisória do Grupo G.

Após a vitória diante da Suíça, o técnico Tite fez questão de elogiar a força do elenco brasileiro e o processo de quatro anos de construção para a Copa do Mundo.

“Há um leque de opções porque tem um processo de quatro anos de construção. Quem venceu hoje foi o processo, foi o tempo de quatro anos de utilização de atletas para que eles possam desenvolver, ter a naturalidade, mesmo jovens, aproveitando em seus clubes e dando oportunidade. O processo venceu hoje, afora o trabalho todo, mas ele consolida isso. E aí estão as qualidades técnicas individuais”, destacou o comandante.

Autor do gol da vitória, o meia Casemiro, recebeu elogios de Tite. Na coletiva, ao ser perguntado sobre um tweet de Neymar afirmando que o volante é o melhor do mundo em sua função, o comandante fez questão de concordar.

“Eu tenho por hábito respeitar opiniões e não comentar. Mas essa vou me permitir, eu concordo com ele”, o treinador aproveitou para completar avaliando a postura do volante no jogo.

“Ele faz o pivô central, e as jogadas se apresentando, ele chega como elemento surpresa vindo de trás. O Casemiro estando lá é facilmente marcado, mas ele chegando de trás ele vai finalizar”, destacou.

Brasil x Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022. Casemiro

Créditos: Lucas Figueiredo/CBF

Com as lesões de Neymar e Danilo, titulares na estreia da Copa do Mundo, houve uma expectativa em relação aos substitutos para o duelo com a Suíça. O técnico Tite esclareceu que o sistema de jogo é o mesmo, apesar das mudanças no elenco, e reforçou que confia nos 26 jogadores para assumirem o papel na Seleção Brasileira.

“Sistema se mantém mesmo trocando nomes. Existem três variáveis que utilizamos, e vocês são sabedoras dela. Primeiro jogo sem Neymar… Vocês escolheram a estrela hoje o Casemiro. A equipe faz a estrela. Claro que o Neymar tem atributos diferentes. Ele, em um momento mágico, dribla e clareia. Ele tem essa qualidade. Outros jogadores estão neste processo para atingir o nível, tomara que atinjam. Então sente, sim, sente a falta do Neymar. O poderio da equipe sente. Mas temos atletas que podem dar conta do recado”, finalizou.

A Seleção Brasileira volta a campo na sexta-feira (02) diante da seleção camaronesa. A bola rola às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Nacional de Lusail. Líder do Grupo G com 6 pontos, o Brasil já está garantido nas oitavas de final, na sequência, está a Suíça, com 3 pontos, Camarões e Sérvia, ambos com 1 ponto. Brasil x Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo Catar 2022. Tite

