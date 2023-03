TJRO abre concorrência pública para instalação de cafeterias em prédios da Justiça, na Capital 

Interessados em participar podem visitar os espaços no Edifício-sede, Fórum Geral e Centro Cultural e de Documentação Histórica do Poder Judiciário

O Poder Judiciário de Rondônia vai abrir, neste mês, uma concorrência pública para instalação de cafeterias no Edifício-sede, Fórum Geral e no Centro Cultural e de Documentação Histórica da Capital. Para viabilizar a concorrência, os interessados podem visitar os espaços destinados por meio de visitas agendadas. A administração produziu um estudo técnico para garantir espaços sociais que atendam a necessidade de alimentação dos públicos interno e externo.

No Fórum Geral, unidade com maior volume de circulação de pessoas, a cafeteria ficará no andar térreo. Já no Edifício-sede, o espaço destinado à concessão fica no andar subsolo. Como nas cafeterias serão servidos alimentos frios e quentes tais como sanduíches, omeletes, saladas de frutas, sucos, cafés, chocolate quente, dentre outros, a administração optou por criar uma área destinada ao preparo e armazenamento dos alimentos com ligação ao salão das mesas por meio de um balcão de atendimento.

Livraria e Cafeteria

Localizado no centro da cidade, na Avenida Rogério Weber, em frente à Praça das Três Caixas d’Água, o Centro Cultural e de Documentação Histórica do Poder Judiciário do Estado de Rondônia-CCDH faz parte do roteiro turístico de Porto Velho e, por isso, o prédio recebeu atenção especial no projeto. No local, o espaço a ser destinado à concessão vai contar com livraria e cafeteria.

A livraria deve se destinar ao comércio de livros distribuídos pelas editoras de cunho cultural e informativo. Poderão, ainda, ser comercializados produtos como jornais, revistas, artigos de papelaria e catálogos. Já a cafeteria se destinará ao comércio de café e outras bebidas com cardápio de alimentos para um ambiente de cafeteria, para atendimento de toda a comunidade universitária (professores, servidores e alunos) e visitantes. A área será integrada ao pergolado central, onde são desenvolvidas atividades e apresentações culturais.

A secretária administrativa do TJRO, Elaine Bettanin, explica que nos primeiros doze meses de concessão não será cobrado aluguel do concessionário. “Será o tempo necessário para que faça os investimentos necessários para atender o que está previsto no projeto”, explica. A previsão de lançamento é para até o dia 28 de março, mas os interessados já podem agendar visitas técnicas para conhecer os espaços.

O agendamento pode ser feito pelo telefone 3309 6202 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..

