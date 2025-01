TJRO adere à plataforma para servidores e magistrados utilizarem serviços de saúde, exercícios e terapia online

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) demonstra seu compromisso com o bem-estar e qualidade de vida de seus servidores(as) e magistrados(as) ao patrocinar o acesso do seu público interno à plataforma Wellhub. O aplicativo oferece uma variedade de serviços de saúde, incluindo atividades físicas, meditação, terapia, nutrição e qualidade do sono, contribuindo para a melhoria da saúde mental e física dos colaboradores(as). A adesão à plataforma é uma iniciativa que visa a redução de afastamentos por motivos de saúde, promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Com atividades planejadas para toda a semana, como yoga, treino com personal, sessões nutricionais e até natação, o Wellhub ajuda a manter uma rotina equilibrada e a desenvolver hábitos saudáveis, fundamentais para o bem-estar geral. A plataforma também permite que até três dependentes dos servidores se beneficiem dos serviços, ampliando o impacto positivo dentro das famílias.

A iniciativa do TJRO busca não apenas melhorar a saúde dos colaboradores, mas também gerar benefícios para a instituição como um todo, com vistas à melhoria dos resultados e da qualidade dos serviços prestados à população. “Investir no bem-estar dos servidores e juízes reflete diretamente na qualidade do atendimento e no fortalecimento da justiça em Rondônia”, afirma Edson Braz, secretário de gestão de pessoas substituto do TJRO. Segundo Braz, a adesão do Tribunal à plataforma proporciona que os servidores e magistrados possam incluir até 3 dependentes para utilização de alguns serviços gratuitos, contudo, ao escolher um dos planos, que vão de 39 a até 289 reais, pagos pelo próprio servidor, por pessoa, é possível o acesso a academias de musculação, crossfit, aulas de meditação, yoga, natação, personal trainers, entre outros serviços. Ou seja, por um preço único, é possível acessar mais de um serviço, o que garante economia e engajamento na diversidade de atividades disponíveis.

‎Wellhub (Gympass) na App Store (IOS)

Wellhub (Gympass) – Apps no Google Play (Android)

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO