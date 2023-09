TJRO amplia instalação de placas solares e se aproxima da autonomia energética 

Premiado nacionalmente por iniciativas sustentáveis, como o Prêmio Juízo Verde, do Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário de Rondônia investe cada vez mais em sustentabilidade. A geração de energia solar para atender os prédios da Justiça em 23 comarcas evidencia essa preocupação. Pouco mais de um ano após dar início à instalação e execução de usinas fotovoltaicas, o Tribunal de Justiça de Rondônia deve alcançar até dezembro, a capacidade de produzir energia suficiente para atender todos os prédios da instituição, garantindo economia com contas de energia, além do benefício ao meio ambiente, já que é considerada energia limpa.

Para viabilizar o projeto, o TJRO investiu 22 milhões de reais para instalar as usinas fotovoltaicas em todo o Estado. Dois fóruns que ainda estão em construção, Vilhena e Rolim de Moura também contarão com o sistema. O secretário-geral do TJRO, juiz Rinaldo Forti explica que antes da instalação das placas solares, o custo médio anual com contas de energia elétrica no Poder Judiciário era em torno de 5 milhões de reais. Com a geração de energia esse valor vem caindo significativamente com o início das operações.

Com o investimento, o TJRO poderá ser a primeira instituição de grande porte da Região Norte a se tornar autossuficiente em energia elétrica. “Isso significa que além de gerar energia limpa, nós deixaremos de gastar cerca de 5 milhões de reais por ano em contas energia”, pontuou. Mesmo em prédios onde não foi possível instalar as placas, serão beneficiados pela economia. “Cada localidade vai injetar energia pelos painéis gerados na rede. A partir disso, a Energisa vê quanto cada uma contribuiu e quanto nós gastamos, e é feita a compensação”, explicou o secretário.

Somente em Porto Velho, estão em funcionamento cinco usinas fotovoltaicas, no Edifício Sede, Anexo Administrativo, Secretaria de Gestão de Pessoas, Centro de Apoio Logístico e Escola Magistratura. No interior do Estado, outras 12 usinas foram instaladas e estão em funcionamento em Guajará Mirim, Machadinho do Oeste, Buritis, Ouro Preto do Oeste, Alvorada do Oeste, Presidente Médici, Espigão do Oeste, São Miguel do Guaporé, Costa Marques, Santa Luzia, Cerejeiras e Colorado do Oeste. O investimento feito pelo Judiciário deverá ser revertido em um prazo de cinco anos. Algumas comarcas, como por exemplo, Alvorada Do Oeste, a conta de energia caiu de 4,7 mil reais em janeiro, para 168 reais em julho, evidenciando os benefícios do projeto.

A adequação de planos, programas, projetos e processos do TJRO às unidades administrativas do TJRO atende a Resolução 143 de 2021, que instituiu a Política de Sustentabilidade no Judiciário rondoniense. O documento reafirma o compromisso de atuar de forma socialmente justa, ambientalmente responsável e economicamente viável, pautado na transparência e na boa governança.

