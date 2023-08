TJRO apresenta Boa Prática no Fórum Internacional de Integridade

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) estará na vanguarda das discussões sobre integridade no âmbito do Poder Judiciário ao apresentar o programa de Implantação do Sistema de Integridade no Fórum Internacional que abordará essa temática, no dia 25 de agosto. O evento, que marca os 2 anos de vigência da Resolução nº 410, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), tem por objetivo explorar temas relacionados à integridade e discutir estratégias e políticas para garantir condutas éticas dentre os agentes públicos.

A Secretária do Gabinete de Governança do TJRO, Rosemeire Moreira, fará a apresentação do programa, no âmbito do Tribunal, e que destacará o conjunto estratégico de medidas e diretrizes que visa prevenir, detectar e tratar casos de fraudes, corrupção e outras irregularidades, alinhando as ações do Poder Judiciário aos princípios de transparência e prestação de contas à sociedade.

O Fórum Internacional de Integridade é realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e contará com participantes de diversas partes do mundo, promovendo uma troca enriquecedora de experiências e boas práticas. O evento será transmitido de forma híbrida, permitindo que um público amplo e diversificado possa acompanhar as discussões pelo do canal da Escola Judicial do Paraná (EJUD-PR), no YouTube.

Durante o Fórum, além da apresentação da boa prática do TJRO, também está previsto o lançamento do Programa de Integridade do Tribunal de Justiça do Paraná, juntamente com sua campanha de divulgação. A iniciativa visa não somente cumprir as diretrizes estabelecidas pela Resolução nº 410, do CNJ, mas, também, inspirar outros órgãos e instituições a adotarem medidas similares em prol da ética e da transparência.

