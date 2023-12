TJRO comunica que custas judiciais poderão ser pagas com PIX

Alpínias, filodendros, dracenas, helicônias, outras espécies ornamentais de plantas vão ganhando vida com os cuidados de reeducandos da Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso (Acuda) capacitados pelo Poder Judiciário de Rondônia por meio do projeto Horto do Judiciário. Esta semana uma visita da administração marcou o início da parceria entre a Acuda e o TJRO para o fornecimento de plantas que vão transformar a paisagem nos prédios da Justiça de Rondônia e a vida profissional dos reeducandos. A iniciativa busca oportunizar a profissionalização nesta área.

A visita do juiz auxiliar da presidência do TJRO, Guilherme Baldan, do juiz da Vara de Penas e Medidas Alternativas, Sérgio William Domingues Teixeira e da secretária administrativa Elaine Bettanin ao viveiro da Acuda, foi para conhecer de perto a implantação do projeto que teve início esse ano. Além dos insumos e ferramentas necessárias para a construção do viveiro, o TJRO também capacitou os participantes do projeto. A arquiteta e paisagista do TJRO, Ana Luce Aires Barreira, está à frente do projeto, tendo estruturado o espaço e orientado os reeducandos.



As plantas produzidas na Acuda terão como uma das destinações, o paisagismo de unidades da Justiça. O plantio começou há quase três meses e já é possível ver bons resultados. Algumas espécies já serão encaminhadas para prédios que serão inaugurados neste mês. “Os fóruns são locais onde as pessoas buscam resolver seus conflitos, e buscar a harmonização com plantas e proporcionar um ambiente tranquilo é importante para servidores e jurisdicionados”, explica a secretária Elaine Bettanin.

A ressocialização por meio da capacitação profissional é um dos principais focos da Acuda, que atua com cursos nas áreas de massoterapia, mecânica, panificação, tapeçaria, entre outros. “A ideia é justamente que aqui eles possam aprender uma profissão e possam contar com mais oportunidades no mercado de trabalho para saírem daqui”, destacou o juiz Sérgio William.

O juiz auxiliar da presidência e a secretária administrativa aproveitaram a visita para conhecer as instalações da Acuda, que além de capacitar os reeducandos oferece serviços à comunidade. O magistrado destacou também outras iniciativas da Justiça de Rondônia com o foco na ressocialização, como o convênio com a Secretaria de Justiça do Estado, que garante contratação de mão de obra de reeducandos. “É também o papel da Justiça buscar mudar a realidade dessas pessoas e iniciativas como essa contribuem para essa transformação social”, destacou o juiz Guilherme Baldan.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO