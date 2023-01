TJRO conclui edital para construção dos sete Fóruns Digitais 

Edital ainda será publicado, mas pode ser conferido por interessados





O Tribunal de Justiça de Rondônia concluiu a elaboração do edital para construção de sete novos Fóruns Digitais em localidades definidas pela administração como prioritárias. A concorrência pública ainda será publicada oficialmente, mas os interessados já podem conferir os projetos para que possam tirar dúvidas e se preparar para o certame. Em setembro de 2022, a Secretaria Administrativa do TJRO promoveu uma audiência pública híbrida para esclarecer sobre o processo licitatório e contou com a participação de empresas de vários estados. Na ocasião, todos puderam conhecer os detalhes técnicos do projeto. Os fóruns serão construídos com metodologia inovadora Light Steel Frame nos municípios de Alto Paraíso, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Chupinguaia, Cujubim, Itapuã do Oeste e Monte Negro.

Os sete fóruns serão construídos de forma simultânea. A tecnologia definida pela administração do Poder Judiciário para a construção, o Light Steel Frame, que significa estrutura de aço leve, tem vantagens de economia de 30% nos custos com a fundação da obra, mão de obra e rapidez na construção. Outro diferencial é a sustentabilidade, tendo em vista o uso mínimo de água e cimento e geração de poucos resíduos e material reciclável. Com isso, as estruturas são montadas com agilidade e com menos recursos. O modelo será aplicado também na construção do prédio da comarca de Nova Mamoré e Colorado do Oeste, que ainda serão licitados.





Acesse o Edital

Confira o Estudo Técnico Preliminar

Acesse o Projeto do Fórum Digital de Alto Paraíso

Acesse o Projeto do Fórum Digital Campo Novo Rondônia

Acesse o Projeto do Fórum Digital Candeias do Jamari

Acesse o Projeto do Fórum Digital Chupinguaia

Acesse o Projeto do Fórum Digital Cujubim

Acesse o Projeto do Fórum Digital Itapuã do Oeste

Acesse o Projeto do Fórum Digital Monte Negro







Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO