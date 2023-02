TJRO dá posse a mais uma magistrada do XX Concurso de Juízes 

Uma solenidade realizada nesta quarta-feira, na sede do Tribunal de Justiça de Rondônia, marcou a posse da juíza substituta Brenda Aguiar Vasconcelos, aprovada no XX Concurso Público de Juízes. Esta é a 30ª posse realizada no mesmo concurso. No início do mês, 29 aprovados foram empossados em uma solenidade realizada no Tribunal Pleno. A posse foi realizada em cerimônia posterior à função de reposicionamento na lista de aprovados, que pediram para constar no final da fila. Natural do Estado do Ceará, a nova juíza vai atuar na comarca de Ariquemes.

A cerimônia foi no gabinete do presidente do TJRO, Marcos Alaor Diniz Grangeia, e foi acompanhada por desembargadores e juízes(as). A nova juíza prestou o juramento de bem-servir à Justiça, cumprindo e defendendo a Constituição e as leis do Estado e do País. Em seguida fez a assinatura do livro. Familiares da magistrada acompanharam de forma virtual. Emocionada, destacou ser um momento de realização pessoal importante. “Espero que eu possa exercer com muita grandeza essa profissão que tem tanto brilho e tanta responsabilidade”, declarou.

Assim como na posse coletiva no último dia 10, o presidente do TJRO parabenizou e aconselhou a nova juíza, ressaltando a importância do exercício da jurisdição com foco nas pessoas que buscam a Justiça. O desembargador Alexandre Miguel deu as boas-vindas e enalteceu a história do Tribunal de Justiça de Rondônia, que, em pouco mais de quatro décadas, é reconhecido nacionalmente por seus níveis de excelência.

Também participaram da solenidade os desembargadores José Jorge Ribeiro da Luz, Álvaro Kalix Ferro, Osny Claro e os juízes Guilherme Baldan, Marcelo Tramontini e Fabíola Inocêncio.

Novos(as) juízes(as)

Já foram empossados os juízes Guilherme Soares Schulz de Carvalho, Sophia Veiga de Assunção, Brenno Roberto Amorim Barcelos, Andre Carvalho Tonon, Matheus Brito Nunes Diniz, Rosiane Pereira de Souza Freire, Haroldo de Araujo Abreu Neto, Kalleb Grossklauss Barbato, Gustavo Lindner, Thiago Gomes de Aniceto, Tulio Augusto Geraldo Parreiras, Renan Kirihata, Marcela Rosa Da Silva, Guilherme Regueira Pitta, Eduardo Abílio Kerber Diniz, Vitor Marcellino Tavares da Silva, Jordana Maria Mathias dos Reis, Fernanda Pereira Ribeiro, Decyo Allyson Sarmento Ferreira, Fernando Cesar Gomes de Souza, Robson Jose Dos Santos, Eliezer Nunes Barros, Ederson Pires da Cruz, Angela Maria da Silva, Ana Carolina Ferreira Marques dos Prazeres, Eloise Moreira Campos Monteiro Barreto, Laio Portes Sthel, Paula Carine Matos de Souza e Gustavo Nehls Pinheiro.

Assista ao vídeo da cerimônia de posse de 29 juízes e juízas

