TJRO divulga resultado final de processo seletivo para preenchimento de cargos comissionados

Os candidatos aprovados deverão encaminhar a documentação até o dia 15 de agosto

Foi divulgado nesta terça-feira, 1, no Diário da Justiça, o resultado final do processo seletivo destinado ao preenchimento de 44 cargos comissionados no Poder Judiciário de Rondônia. As vagas são nas comarcas de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Cacoal.

Foi encaminhado aos (as) candidatos (as) via e-mail cadastrado quando realizada a inscrição do Processo Seletivo, o formulário eletrônico de admissão, onde constará as instruções para envio da documentação necessária por meio do sistema Egesp. O e-mail será encaminhado aos(as) candidatos(as) até 1º/08/2023. Em caso de não recebimento do e-mail, contatar o Departamento de Pessoal e Política Salarial (DPPS) pelo fone (69) 3309-6422 ou (69) 3309-6421.

De acordo com a publicação, os (as) candidatos (as) aprovados (as) deverão ingressar no grupo de WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/GD4QYmqQj1d5fbGsdV82wZ, por seus telefones pessoais e informar NOME e CPF de imediato. O prazo para o envio é de 15 dias corridos, iniciando-se a contagem no dia 1º/08/2023 e encerrando-se em 15/08/2023.

O processo seletivo, primeiro a ser realizado para cargos comissionados pela instituição, com cotas para negros(as), PCDs e Indígenas e foi realizado em três etapas. Além de provas objetivas e subjetivas, os(as) candidatos (as) passaram por entrevista pessoal e análise de currículo.

Acesse o resultado

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO