TJRO empossa servidores em três comarcas 

Três novos servidores(as) tomam posse esse mês no Poder Judiciário de Rondônia nas comarcas de Porto Velho, Guajará-Mirim e Buritis. A portaria de nomeação foi publicada do Diário da Justiça em dezembro de 2023. Realizado em outubro de 2021, o concurso já resultou em um incremento de mais de 600 servidores(as) desde que foi homologado.

Em Porto Velho, o juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti, acompanhou a posse da nova analista em assistente social da comarca, Leia Sichinel, que foi lotada no Núcleo Psicossocial de Proteção à Infância e Juventude. O magistrado deu boas-vindas à empossada, que até então era servidora do Ministério Público Estadual na comarca de São Francisco do Guaporé. Rinaldo Forti também lembrou que o TJRO é referência nacional em qualidade, com cinco selos diamantes conferidos pelo Conselho Nacional de Justiça. Rinaldo Forti também destacou que a presença de núcleos psicossociais em todas as comarcas do Estados evidencia a preocupação da Justiça de Rondônia com a prestação jurisdicional adequada.

Além da assistente social, também houve a posse dos servidores João Henrique Moreno Lima e Bruno Fernando Santos Kasper, nos cargos de técnico judiciário na comarca de Guajará-Mirim; e a analista em Psicologia, Nalu Maluf Mega de Castro, na comarca de Buritis, que ainda tomará posse.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO