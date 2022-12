TJRO entrega doações para o “Papai Noel dos Correios”

Rodas de conversa e seminários, além de resolução, mobilizaram servidores (as) e magistrados (as) em torno do tema da diversidade

A diversidade no ambiente institucional foi tema de várias ações durante o ano, coordenadas pelo Comitê Gestor da Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Composto pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região e Ministério Público do Estado, o grupo foi criado por conta da necessidade de instituição de política que afirme o compromisso contínuo com a concretização dos direitos fundamentais concernentes à igualdade e à não discriminação. Em ações como rodas de conversas, palestras e lives foram promovidas reflexões sobre o tema.

Instituído no ano passado, o Comitê busca atender a Política Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade. Desde então, as atividades têm mobilizado o público interno e externo da instituição. Entre os destaques de 2022, está o I Seminário Racismo, Antirracismo e Políticas Institucionais, realizado no auditório do Ministério Público de Rondônia, em novembro. O evento reuniu ativistas de destaque nacional, que atuam em instituições públicas e privadas.

Em abril, em comemoração ao Dia do Indígena, o comitê promoveu uma roda de conversa. Quatro jovens indígenas das etnias Paiter Suruí e Uru Eu Wau Wau foram os protagonistas de uma roda de conversa sobre direito, cidadania e cultura dos povos indígenas.

Outro evento relevante foi a roda de conversa realizada em setembro com os historiadores Sônia Ribeiro Souza e Antônio Cláudio Rabelo, no Centro Cultural de Documentação Histórica do TJRO. A roda, que contou com a participação de estudantes, foi transmitida no canal da Emeron no Youtube e está disponível na íntegra. Para a roda de conversa, os participantes decidiram homenagear os 200 anos de independência do Brasil e as desigualdades que perpassam esse país.

Além das ações de conscientização, o comitê comemora conquistas neste ano. A mais importante foi a resolução que prevê a reserva de 50% dos cargos em comissão e funções gratificadas de secretarias, diretorias, coordenadorias, divisões, departamentos, seções, núcleos, assessorias, dentre outros que vierem a vagar, a servidores(as), efetivos(as) ou não, que se autodeclararem negros(as) ou pardos(as).

