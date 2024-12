TJRO irá realizar Seminário sobre Justiça, sustentabilidade e agronegócio na Rondônia Rural Show, em 2025

A realização de uma seminário sobre a relação do agronegócio com o Judiciário durante a maior feira de agropecuária do Estado, a Rondônia Rural Show, foi tema de uma reunião realizada nesta terça-feira, 17, entre o Poder Judiciário de Rondônia e o governo do Estado. O secretário de estado da agricultura, Luiz Paulo, e o secretário adjunto, Janderson Dalazen, foram recebidos pelo presidente do TJRO, desembargador Raduan Miguel Filho, pelo diretor da Escola da Magistratura, Alexandre Miguel e pela juíza auxiliar da presidência Karina Miguel Sobral.

Assim como nas edições anteriores, o Poder Judiciário de Rondônia reafirmou parceria para levar serviços da Justiça ao evento. Neste ano, o TJRO manteve um stand alusivo ao Fórum Digital, com serviços da Justiça sendo oferecidos no local.

O seminário será realizado em parceria com a Emeron. Durante a reunião, a Escola da Magistratura de Rondônia, por meio de seu diretor, apresentou proposta de realizar o debate com interseção entre Judiciário e agronegócio com vistas à sustentabilidade, durante a feira. “Além da vocação ao agronegócio no estado, o seminário iria evidenciar a interiorização das ações no estado, pois a feira se realiza em uma região pujante no estado. Além de trazer um pouco da comunidade jurídica do Estado para participar”, destacou o magistrado diretor da Emeron.

Para viabilizar a realização do evento dentro da Feira, os secretários apresentaram um mapa da Rondônia Rural Show para a escolha de um espaço que acomodasse o seminário. “O Poder Judiciário reconhece a importância deste evento internacional e por isso tem todo o interesse em garantir à população nossos serviços de forma facilitada, além de contribuir com o debate e a formação de pessoas que visitem o local”, afirmou o presidente.

Programação

Durante o seminário serão realizadas palestras e debates sobre a temática sob a ótica jurídica. A palestra governança territorial e Justiça ambiental: Impactos do agronegócio sustentável, será conduzida pelo coordenador do Centro de Estudos do Agronegócio da FGV/Agro, Guilherme Soria Bastos. Em seguida, a apresentação do projeto do TJRO, vencedor do Prêmio Innovare e Juízo Verde, “Colhendo sementes, construindo viveiros, plantando florestas”, do juiz Maximiliano Deitos.

A programação também inclui um Talk Show sobre como a tecnologia pode transformar o agronegócio, com a presidente do Conectar Agro, Palo Campiello. Outras atividades incluem palestras sobre agronegócio e soluções alternativas de conflito, e uma palestra sobre cenários econômicos e políticos do agronegócio, com o advogado e gestor jurídico da Federação da Agricultura

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO