TJRO lança edital para pagamento antecipado de precatórios devidos contra o Estado

Estreia hoje, quinta-feira, 28, a série “Conversas Sobre Integridade”, uma ação de comunicação promovida pelo Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO), com o objetivo de promover e disseminar conceitos, valores, normativos e atributos relacionados ao programa de implantação do Sistema de Integridade do TJRO. A iniciativa promete trazer diálogos enriquecedores e esclarecedores para toda a comunidade.

O primeiro episódio terá uma abordagem simples, mas densa em conteúdo e significado para a instituição. No comando da conversa, está servidor Wanderley Oliveira, auditor interno do TJRO, que mediou o bate-papo entre duas importantes autoridades públicas: o juiz secretário-geral do TJRO, Rinaldo Forti, e o auditor de tributos estaduais, Francisco Netto. Juntos, esses profissionais exploraram o tema “o que é integridade” sob diversas perspectivas, unindo conhecimento técnico e experiências práticas.

Quem deseja se aprofundar no tema e compreender melhor as ações e os valores defendidos pelo Poder Judiciário de Rondônia não pode perder essa série. E a boa notícia é que o episódio já está disponível para visualização. Para assistir, basta acessar o Canal do TJRO no Youtube.

Não perca esta oportunidade de se informar e contribuir para a construção de um Judiciário ainda mais íntegro e comprometido com os valores éticos e morais.

Conhecimento

Para compreender melhor o peso e a profundidade dos participantes do primeiro episódio de “Conversas Sobre Integridade”, é essencial conhecer um pouco mais sobre suas trajetórias.

Wanderley Oliveira Jr. é Analista judiciário e Contador do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), onde atua como Coordenador de Auditoria Interna. Paralelamente, é professor do Departamento Acadêmico de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia, tendo se graduado pela mesma instituição. Com um MBA em Controladoria, Finanças e Auditoria e outro em Governança e Gestão Administrativa, Oliveira Jr. também serve como Conselheiro Suplente do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Rondônia (CRC/RO) para a gestão 2022/2025.

Rinaldo Forti, por sua vez, é Juiz de Direito e atual Secretário-Geral do TJRO. Com um Mestrado em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça pela Universidade Federal de Rondônia, sua formação em Direito se deu pela Instituição Toledo de Ensino em 1991. Com vasta experiência, Forti traz uma abordagem jurídica e institucional ao diálogo, como representante da Alta Administração do TJRO.

Já Francisco Netto, além de ser professor e palestrante em áreas como Licitações, Contratos e Direito Público, também tem um histórico significativo em gestão e controle. Ex-Vice Presidente do Conselho Nacional de Controle Interno e Controlador Geral do Estado de Rondônia entre 2016 e 2023, Netto é Servidor de Carreira como Auditor fiscal da Secretaria de Estado de Finanças do Estado de Rondônia desde 2010.

Experiências e conhecimentos compartilhados neste primeiro Conversas Sobre Integridade”, proporcionaram insights valiosos para os espectadores.

Acesse, assista e participe deste movimento em prol da integridade!

Fonte: TJ RO