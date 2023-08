TJRO lança livro com Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Durante a sessão do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nesta segunda-feira, 14-08, o presidente do Poder Judiciário, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, disponibilizou aos membros da corte exemplares do livro do Diagnóstico, Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do PJRO.

A obra é coletiva e contém um resumo das ações a serem implementadas ou fortalecidas pelos diversos setores envolvidos na execução das tarefas previstas nos projetos. “É algo que já fazemos de longa data aqui no Tribunal, e espero que possam se debruçar sobre ele (livro), para aquilatar a importância do programa para a instituição”, afirmou o presidente Marcos Alaor.

O livro também está em formato e-book, disponibilizado no Portal de Gestão de Pessoas do TJRO. Organizado pelos professores doutores Mário César Ferreira e Letícia Alves Santos, da Universidade de Brasília, teve início com a realização da pesquisa, a feitura de oficinas, para elaboração de ações e resultou nos projetos voltados à Qualidade de Vida no Trabalho no Poder Judiciário. Dividido em quatro capítulos, a publicação tem apresentação assinada pelo desembargador Marcos Alaor e colaboração da psicóloga Iuna Sapia e do jornalista Adriel Diniz, servidores(as) do TJRO.

Segundo o secretário de Gestão de Pessoas do TJRO, Gustavo Nicocelli, o foco do programa de QVT são os(as) magistrados(as), servidores(as) e demais colaboradores(as), de modo que foram as informações fornecidas pelos participantes da pesquisa que balizaram a equipe técnica de acadêmicos(as) na elaboração do livro, o qual reuniu as impressões e expressões das mais de 2 mil pessoas respondentes ao Diagnóstico do Inventário de Qualidade de Vida no Trabalho do PJRO, realizado em 2022. Nicocelli explica que, além do link, disponível aos públicos interno e externo à instituição, exemplares impressos foram enviados para as unidades judiciais e administrativas, para acesso e consulta.

Acesse a versão digital do livro do Diagnóstico, Política e Programa de Qualidade de Vida no Trabalho do PJRO.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO