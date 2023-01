TJRO, MPRO e TRT14 realizarão seminário sobre empregabilidade da comunidade trans

O Comitê Interinstitucional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, composto pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, Ministério Público de Rondônia e Tribunal Regional de Trabalho da 14ª Região (RO e AC), realizará no dia 25 de janeiro de 2023, das 8h às 12h e 14h às 18h, o seminário “Empregabilidade de Pessoas Travestis, Transexuais e Homens Trans: Direitos e Desafios”.

O evento, gratuito e aberto à comunidade, será realizado em modalidade presencial no auditório do edifício-sede do Poder Judiciário em Porto Velho (Rua José Camacho, 585 – Olaria) e contará com o apoio do Grupo Comunidade Cidadã Livre (Comcil), Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre, Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero LGBTQIAP+ da OAB/RO e Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

Programação

O seminário, alusivo ao Dia da Visibilidade da Pessoa Travesti e Transexual, contará com duas etapas. A primeira, pela parte da manhã, contará com exposição de grupos ativistas e instituições públicas com explanação sobre a atuação relativa à temática. Já o período da tarde será destinado a elaboração de uma carta de recomendação às empresas e instituições locais para melhorar a empregabilidade LGBTQIAP+, em especial de pessoas travestis e transexuais.

Manhã

Karen de Oliveira Diogo – Grupo Comcil

Tema: Desafios da População TT

Ilma Bezerra Lopes – Mães pela Diversidade

Tema: Relato de uma mãe de homens trans

Rogério Teles da Silva – OAB/RO

Tema: Direitos da População LGBTQIAP+

Carlos Alberto Lopes de Oliveira – MPT

Tema: Atuação do MPT para garantir a empregabilidade trans

Tarde

Definição de enunciados, elaboração da Carta de Recomendação, leitura e aprovação para envio às instituições municipais e estaduais do Sistema Nacional de Emprego – SINE.

Inscrições na Emeron

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron): https://emeron.tjro.jus.br/inscricoes

