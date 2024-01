TJRO passa por reforma para melhor atender a população

O presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, desembargador Raduan Miguel Filho, recebeu nesta quinta-feira, 11, a visita do diretor geral de Polícia Civil, Samir Fouad Abboud, para tratar sobre a viabilidade de um termo de cooperação entre as instituições que facilite a emissão de novas carteiras de identidade. As primeiras tratativas para o acordo ocorreram essa semana com o diretor do Instituto de Identificação Civil, Alexandro dos Santos de Queiroz.

Acompanhado pelo desembargador Rowilson Teixeira, o presidente manifestou o interesse em garantir um acordo em que o TJRO possa disponibilizar recursos humanos e logísticos para contribuir com a identificação civil tanto de seu público interno, quanto da sociedade em geral. O diretor da Polícia Civil colocou à disposição uma equipe para avançar nas questões técnicas necessárias e agradeceu o apoio da Justiça de Rondônia.

A emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é responsabilidade da Polícia Civil. O documento vai unificar possíveis números de registro que existam em cada um dos 27 estados da Federação, o que vai impedir identidades com numerações diferentes e tem validade para o território nacional. “Nosso foco com essa ação é garantir a cidadania”, pontuou o presidente do TJRO.

