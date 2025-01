TJRO promove ações pela saúde mental no Janeiro Branco

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) promove, neste mês de janeiro, uma série de atividades voltadas à promoção do bem-estar emocional, em alusão à Campanha Janeiro Branco. Com o objetivo de sensibilizar a todos sobre a importância do autocuidado e da saúde mental, a instituição oferece, mais uma vez, uma programação recheada de eventos voltados à informação e reflexão sobre o tema.

Em 2025, o TJRO realizará uma palestra virtual aberta a todos os seus magistrados(as), servidores(as) e estagiários(as), com o tema “A saúde mental como meta!”. A palestra ocorrerá no dia 16 de janeiro, das 10h às 11h30min, e será transmitida pelo canal do TJRO no YouTube. Ministrada pela psiquiatra Dra. Andressa Police e pelo psicólogo Pedro Martins de Oliveira, a palestra tem como foco estratégias práticas para cuidar da saúde mental e promover uma vida equilibrada no ambiente de trabalho e fora dele.

Além disso, o TJRO organiza rodas de conversa virtuais, para gestores(as) de todo o Poder Judiciário de Rondônia. Com o tema “A Saúde Mental como Meta”, as rodas terão o objetivo de debater as melhores práticas de autocuidado e de como promover a saúde mental entre suas equipes, visando um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO