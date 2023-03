TJRO promove campanha de doação de sangue no edifício-sede

Para garantir e reforçar os estoques de sangue do Estado, o Tribunal de Justiça de Rondônia realizou, na manhã desta quinta-feira (16), a segunda campanha de doação de sangue dentre os(as) servidores(as) e magistrados(as). A ação ocorreu no hall, do 5º andar, do edifício-sede. Em fevereiro, o Fórum Geral recebeu a campanha com grande adesão do público interno.

A iniciativa teve o apoio da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), que montou toda a estrutura necessária para fazer a coleta. A assistente social da fundação, Fátima Ramalho, destacou a importância dessa parceria. “É muito importante essa colaboração do TJRO com a Fundação, pois ajuda a dar uma alavancada no estoque com a boa adesão dos servidores”.

A enfermeira do TJRO, Andressa Valadares, reforçou a importância da doação de sangue. ”É útil à vida, para ajudar as pessoas que estão fazendo tratamentos complexos de saúde ou mesmo pessoas que sofrem acidente. O Tribunal de Justiça, preocupado com essa missão, está auxiliando a Fhemeron no reabastecimento dos estoques de sangue do estado”.

Thyago Alves, servidor da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (Stic) é doador de sangue há quase 10 anos, e destacou a vantagem do Tribunal trazer o serviço para perto dos(as) servidores(as). “Com a correria do dia a dia acabamos esquecendo de reservar um tempo para essa boa ação. A proximidade facilita a nossa doação e nos lembra o quão importante é o gesto de amor para com o próximo”.

A campanha resultou em 37 bolsas coletadas. Quem participou, também pôde realizar o cadastro para ser doador de medula óssea.

Procure a Fhemeron e faça sua doação

A Fhemeron fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 18h. Aos sábados, o atendimento é até o meio-dia. Para doar, basta ter em mãos um documento oficial com foto, seja RG, Carteira de Trabalho ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Localizada na Rua Benedito de Souza Brito, s/n, Bairro Industrial, o contato com a Fundação pode ser feito por meio dos telefones (69) 3216-2234 e (69) 9 8464-0125 (WhatsApp).

Quem pode participar?

Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos, e que estejam pesando mais de 50kg. O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. É importante, também, que os doadores estejam descansados e alimentados, evitando comidas gordurosas nas últimas 24 horas, pois refletem na realização dos exames. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto (o crachá não é documento válido para o Ministério da Saúde).

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, covid-19, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar, temporariamente.

Já doei sangue recentemente. posso doar de novo?

É possível, desde que a pessoa observe o intervalo mínimo entre as doações:

– Homens: de 2 em 2 meses, sendo 4 vezes ao ano, no máximo.

– Mulheres: de 3 em 3 meses, sendo 3 doações anuais.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO