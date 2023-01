TJRO promove campanha de doação de sangue – Saiba como participar 

Doação será no dia 31 de janeiro, no Fórum Geral, na Capital

O Poder Judiciário de Rondônia mais uma vez firmou parceria com a Fundação de Hemoterapia e Hematologia de Rondônia – FHEMERON para a captação de doadores e reabastecimento do estoque de bolsas de sangue, que se encontra baixo em todo o estado. A campanha será realizada no dia 31 de janeiro, no horário das 8h às 12h, no Fórum Geral César Montenegro. Também será feito no local o cadastro de doadores de medula óssea.

Para viabilizar a montagem de estrutura interna para as coletas, é necessária a manifestação de 40 doadores, que devem preencher um formulário de cadastro prévio (nome e telefone) por meio do link https://forms.gle/ViG6PwGHK2ssmVnWA. Os primeiros 20 inscritos que comparecerem à doação ganharão uma camisa alusiva à campanha! Em caso de dificuldades com o formulário, contactar a DISAU no (69) 3309-6410 (ramal 2062). Qualquer pessoa pode participar.

A doação de sangue é um gesto solidário de doar uma pequena quantidade do próprio sangue, para salvar a vida de pessoas que se submetem a tratamentos e intervenções médicas de grande complexidade (como transfusões, transplantes e cirurgias), além de ser de vital importância para tratar feridos em situações de emergência ou calamidades. Uma única doação pode salvar até quatro vidas.

Quem pode participar?

Podem doar sangue pessoas entre 18 e 69 anos e que estejam pesando mais de 50kg. O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. É importante, também, que os doadores estejam descansados e alimentados, evitando comidas gordurosas nas últimas 24 horas, pois refletem na realização dos exames. Além disso, é preciso apresentar documento oficial com foto (o crachá não é documento válido para o Ministério da Saúde).

Pessoas com febre, gripe ou resfriado, covid-19, diarreia recente, grávidas e mulheres no pós-parto não podem doar temporariamente.

JÁ DOEI SANGUE RECENTEMENTE. POSSO DOAR DE NOVO?

É possível, desde que a pessoa observe o intervalo mínimo entre as doações:

– Homens: de 2 em 2 meses, sendo 4 vezes ao ano, no máximo.

– Mulheres: 3 em 3 meses, sendo 3 doações anuais.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO