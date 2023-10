TJRO recebe certificado de qualidade da informação contábil e fiscal

Com iniciativas de inovação reconhecidas nacionalmente o Poder Judiciário de Rondônia mais uma vez é destaque na 4ª Edição do Prêmio de Inovação: Judiciário Exponencial, sendo finalista em cinco categorias, entre magistrados e projetos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, pela organização do evento. A iniciativa propõe reconhecer os líderes que se destacam pelo perfil empreendedor em suas instituições e executivos de tecnologia e inovação a fim de enfatizar e repercutir as iniciativas relacionadas à melhoria dos serviços prestados em benefício da sociedade.

O presidente do TJRO, desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, que venceu na categoria Liderança Exponencial no ano passado, é finalista mais uma vez este ano. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Johnny Gustavo Clemes, é finalista na categoria Executivo de Inovação, categoria que também sagrou-se vencedor no ano passado.

Projetos do TJRO e da Escola da Magistratura de Rondônia também foram destaque e concorrem ao prêmio. O projeto Maria Urgente, que tem como foco o combate à violência doméstica, é finalista na categoria Inovação Tecnológica. O projeto Maria Urgente, idealizado pelo desembargador Álvaro Kalix Ferro, propõe uma parceria com a Polícia Militar para fortalecer o acesso e cumprimento de medidas protetivas de urgência, na hora do atendimento das ocorrências.

Já a Emeron, concorre com outras escolas de magistratura e judiciais com dois projetos: A Rede de Aprendizagem Cidadã e o Sistema EmeronWeb. A premiação será no dia 21 de novembro durante a Expojud.

Na edição passada, o TJRO foi premiado pelos projetos Fórum Digital, que recebeu menção honrosa pelo impacto social e de acessibilidade aos serviços oferecidos aos cidadão, e o projeto Justiça Rápida Digital no Trânsito, um canal de solução imediata de conflitos, sem custos para o cidadão.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO