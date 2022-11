TJRO recebe doação de máscaras faciais da OAB

A entidade se preocupa com os cuidados preventivos contra a covid-19

O Poder Judiciário do Estado recebeu a doação de máscaras faciais da Ordem dos Advogados do Brasil, gesto que reconhece a importância da prevenção e dos cuidados necessários para barrar o avanço do coronavírus. As máscaras doadas devem ser distribuídas para os advogados que ingressarem nas unidades do Judiciário. A ação é em apoio à decisão do Tribunal de Justiça de Rondônia, que, desde o dia 22 de novembro, retornou a obrigatoriedade do uso das máscaras faciais.

A medida foi tomada pelo TJRO diante do alto número de novos registros de covid-19 e, como medida preventiva, para reduzir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus no âmbito institucional. A Divisão de Saúde do TJRO lembra, também, a todos de manter a higienização constante das mãos e completar todas as doses de reforço da vacina.

A Disau realiza o acompanhamento diário da doença, por meio de relatórios. Reuniões quinzenais serão feitas para monitoramento e avaliação da medida sanitária.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO