Todas as rodovias federais estão desbloqueadas, informa PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que todas as rodovias federais estão desbloqueadas no início da tarde de hoje (4), mas há registro de 13 interdições, onde o fluxo está “parcialmente impedido”.

Até o momento, 962 manifestações foram desfeitas, conforme informado pela PRF nas redes sociais. Das 13 interdições parciais, quatro estão localizadas no Pará; e quatro em Mato Grosso. Há, ainda três pontos de interdições em Rondônia; um no Amazonas e um no Mato Grosso do Sul.

No domingo (30), após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno da eleição para a Presidência da República, grupos de caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro iniciaram bloqueios de rodovias em diversos pontos do país.

Diante da situação, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo pedindo aos manifestantes que desobstruíssem as rodovias.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na Constituição”, disse o presidente. “Desobstruam as rodovias, isso não faz parte das manifestações legítimas”, acrescentou.