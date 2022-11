TORCIDA – Biblioteca Francisco Meirelles monta espaço destinado à Copa do Mundo de Futebol

Diversas atividades são desenvolvidas para fomentar a geração de renda e incentivar as mulheres no empreendedorismo

A Prefeitura de Porto Velho sancionou a lei de criação da Semana do Empreendedorismo Feminino, após a sua aprovação pela câmara municipal. A referida lei, n° 2.896, de 13 de Dezembro de 2021, foi encaminhada ao poder Executivo pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf) através do Departamento de Políticas Públicas para Mulher – DPPM/SEMASF.

No dia 19 de novembro comemora-se o Dia do Empreendedorismo Feminino, data criada em 2014 pela Organização das Nações Unidas (ONU) para incentivar a abertura de negócios por mulheres. A iniciativa em Porto Velho pretende ampliar ainda mais as competências, os conhecimentos e as práticas que possibilitem uma gestão eficiente, combinada com a capacitação.

Segundo a Diretora do DPPM, Gina de Brito, o que se observa nesse processo de transformação é que o impacto feminino na sociedade é multiplicador. “Quando elas prosperam financeiramente, em vez de gastarem apenas em compras pessoais, elas investem nos filhos, na família e, principalmente, na comunidade onde vivem”, explica Gina.

Desde 2017, após a criação do Departamento, foi iniciada a Elaboração do Projeto Feira da Mulher Empreendedora como forma de fomentar a geração de renda e incentivar as mulheres a se tornarem empreendedoras. Além do referido Projeto, o Departamento trabalha as políticas de garantias e direitos das mulheres dentro de suas competências, como: melhoria da autoestima, ciclo de violência doméstica e o empoderamento da mulher, entre outros.

Segundo Gina de Brito, o objetivo das ações desenvolvidas pelo Departamento é estimular as mulheres empreendedoras a alcançarem sua autonomia econômica, criando condições para expor seus produtos e efetivarem sua comercialização, além de capacitações através de projetos, oficinas, palestras e workshop com temas relevantes ao empreendedorismo.

A perspectiva é que mais mulheres façam adesão ao projeto e consigam superar os desafios que encontram na sua trajetória.

Seguindo as diretrizes estabelecida na Lei, o Departamento realizará diversas atividades com o objetivo de homenagear essas mulheres pela coragem que trabalham nesse ramo tão desafiador.

Confira a programação para Novembro:

25 e 26/11/2022 – Realização da 33ª Edição do Projeto Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o IG Shoping

Local: IG Shopping – Av. Amazonas, 8339 Tiradentes.

Horário: 16h às 21h

26/11/22 – Participação e parceria do DPPM com a Comunidade Shalon no Projeto Feira do Amor

Local: Comunidade Shalon – Av. Rio de Janeiro 4085 – Nova Porto Velho.

Horário: 9h às 16h

29/11/22 – Abertura no Sebrae do Empreendedorismo Feminino tema “Mulheres Empreendedora sem Destaque”

Local: Auditório do SEBRAE/RO

Horário: 9h às 12h

30/11/2022 – Realização da 34ª Edição do Projeto Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o Sebrae

Local: Av. Campos Sales, 3421 Olaria

Horário: 08h às 13h

Texto: Semasf

Fotos: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO