Torneio “Resgate do Futebol Raiz” homenageia jogadores do futebol rondoniense

Com o intuito de valorizar o legado esportivo do Estado e homenagear os clubes pioneiros do futebol, o Governo de Rondônia está promovendo o Primeiro Torneio “Resgate do Futebol Raiz”. Quatro times tradicionais estão prontos para entrar em campo: Ferroviário AC, Moto Clube, CR Flamengo e Ypiranga EC. As partidas acontecem nos dias 28 e 29, com início às 15h. No sábado (28), ocorre a solenidade de abertura a partir das 14h15, no Estádio Aluízio Ferreira, com entrada gratuita.

O titular da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, Júnior Lopes destacou que, os jogadores de futebol do passado estão desempenhando um papel fundamental na preservação da história do futebol estadual. “Esses clubes, com raízes profundas em Porto Velho, possuem uma tradição rica, tanto no futebol amador quanto no profissional. As lendas estavam esquecidas, mas agora a gestão estadual está trazendo de volta a lembrança das épocas áureas do futebol rondoniense”, observou.

O coordenador de Esporte e Lazer da Sejucel, Edvaldo Botelho Araújo acrescentou que, a equipe de trabalho está toda envolvida e comprometida com a realização da Competição. “Este evento será o primeiro de uma série de muitos, alimentando assim, a história do Futebol Raiz do Estado”, disse.

Um dos grandes nomes que participarão do torneio é o jogador Evandro Reis. O atleta deixou sua marca no futebol amazonense, antes de desembarcar em Porto Velho, em 1981.

Evandro Reis começou sua carreira no Nacional de Manaus e representou a seleção amazonense infanto-juvenil. Ele também participou de um Campeonato Brasileiro pela seleção amazonense Júnior. Quando chegou a Porto Velho, defendeu as cores do Flamengo por quatro anos, onde conquistou três títulos, encerrando a carreira no Ferroviário, se tornando campeão cinco vezes. “Será um desfile de lendas, que ganhará vida no estádio. Convido todos os amantes do esporte a assistirem esse espetáculo do futebol rondoniense”, finalizou.

Fonte: Governo RO