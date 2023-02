Tortelete de leite condensado

Foto: NIAD- 18.07.2022 Micrografia eletrônica de transmissão colorida de partículas do vírus Marburg (azul)

Pertencente a família do ebola, o vírus de Marburg provoca um tipo de febre hemorrágica conhecido como febre de Marburg . A doença, reconhecida após um surto grave simultâneo em Marburg e Frankfurt , na Alemanha , e Belgrado , na Sérvia , no ano de 1967, apesar de grave, infelizmente, até o momento, não tem tratamento ou vacina que possam auxiliar na cura.

Nesta terça (14), a República da Guiné Equatorial confirmou o primeiro surto da doença do vírus de Marburg , por meio de testes preliminares realizados após a morte de pelo menos nove pessoas na província de Kie Ntem , no oeste do país, que a causa das mortes está relacionada ao vírus.

Até agora, foram relatados nove mortes e 16 casos suspeitos com sintomas como febre, fadiga e vômito com sangue e diarreia.

Surtos doença ocorrem de tempos em tempos na África e a letalidade está entre 23% e 90%, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

Veja o que se sabe sobre o vírus de Marburg

O vírus de Marburg é da mesma família do ebola, sendo responsável por provocar um tipo de febre hemorrágica.

É um vírus zoonótico, ou seja, transmitido ao homem por meio de outros animais. Acredita-se que morcegos frugívoros africanos sejam os reservatórios naturais desse vírus.

Pode ser transmitido de uma pessoa para outra por meio do contato direto com os fluidos corporais ou com objetos contaminados.

A doença pode provocar sintomas como dor de cabeça, febre, dores musculares e hemorragias.

Não existem vacinas ou tratamentos disponíveis, até o momento, para essa doença





Fonte: IG SAÚDE