Tourette: entenda a síndrome que afeta Cara de Sapato, do BBB 23

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato, que está participando do BBB 23, revelou na última quarta-feira (1) que começou a apresentar sintomas relacionados à Síndrome de Tourette aos 7 anos de idade.

A revelação foi feita enquanto ele conversava com outros participantes do reality e, na ocasião, ele também pontuou que ainda quando criança os seus pais começaram a levá-lo à terapia.

“Eu tenho os tiques da Síndrome de Tourette desde os 7 anos de idade. Coisas que eu vejo hoje de inseguranças e medo e tudo isso na minha vida como adulto, enxergo que veio da minha infância”, afirmou o atleta.

"Faço terapia desde moleque. Desde moleque eu tenho tique, eu era muito hiperativo. Então meu pai e minha mãe sempre me levaram", completou.





O que é a Síndrome de Tourette?

De acordo com a psiquiatra Jéssica Martani, os tiques citados por Cara de Sapato são as principais características da Síndrome. Ela ressalta ainda que a ciência ainda não compreendeu completamente as causas deste quadro clínico.

“A Síndrome de Tourette é uma síndrome neurológica no qual a principal característica são tiques motores ou vocais. Essa síndrome é incompreendida em relação às suas causas, mas hoje sabemos que há causas genéticas que podem causar essas alterações neuroquímicas. Entretanto, já existem relatos do diagnóstico de pessoas com essa síndrome após sofrerem traumatismo craniano”, destacou a especialista.

A médica afirma também que os tiques motores apresentados pelo paciente podem ser variados, como piscar, franzir a testa, mover a boca e balançar a cabeça. A idade mais comum para o surgimento dos sintomas é entre os 4 e 6 anos.

Além disso, também podem ser diagnosticados os já mencionados tiques vocais, que incluem cuspir, gemer, soluçar, limpar a garganta e falar palavras inadequadas. O uso incontrolável de palavras obscenas é definido como coprolalia.

A pessoa também pode ter um distúrbio onde apresenta compulsão por fazer gestos obscenos, chamado de copropraxia, ou uma compulsão por colocar fogo em objetos, definida como piromania.

Ansiedade e problemas de socialização

A psiquiatra, que participou de um programa de observação médica em neurociências da Universidade de Columbia, em Nova York (EUA), disse ainda que, ao longo do tempo, a síndrome pode ser agravada para quadros de estresse, exaustão e momentos de excitação.

Segundo Jéssica, um grande problema que uma criança diagnosticada com Tourette pode ter é referente à socialização, dado que os sintomas podem gerar complicações relacionadas à autoestima da pessoa, propiciando o desenvolvimento de transtornos como ansiedade e depressão.





Martani joga luz sobre a importância do acompanhamento dos pais que, assim que detectarem algum sintoma, devem prontamente procurar especialistas que iniciem os tratamentos. Ela diz que iniciar na psicoterapia “é um ótimo passo para que a criança aprenda a lidar com dificuldades relacionadas à síndrome”.

“O diagnóstico é feito pelo médico especialista, mas vale atenção aos sintomas que podem aparecer com uma frequência diária, em pelo menos um ano. São importantes exames de imagem e a avaliação médica para que outros diagnósticos possam ser descartados”, enfatiza a psiquiatra.

Tourette tem cura?

A especialista afirma que a Síndrome de Tourette não tem cura, mas que os sintomas podem ser controlados com tratamentos que envolvem desde neurologistas até psiquiatras e psicólogos.

“O tratamento pode variar desde psicoterapia a medicamentos de uso controlado. Alguns casos podem necessitar de injeções de toxina botulínica e outros necessitam da prática de exercícios físicos”, destaca Jéssica.

