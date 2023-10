Trabalhadores confirmam greve unificada em São Paulo nesta terça-feira

Foto: Secretaria de Saúde SP A Secretaria da Saúde informou que o Hospital Ipiranga dará apoio médica

No último domingo (01), uma médica da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Ipiranga, Zona Sul de São Paulo, foi algemada dentro da unidade hospitalar. “Fui algemada e me colocaram no camburão. Me tiraram de dentro da UTI e os pacientes ficaram sozinhos”, disse a profissional, em depoimento.

Os policiais envolvidos relataram que a médica teria se recusado a fornecer informações sobre o estado de saúde de um policial aposentado internado na unidade. Segundo testemunhas, a profissional explicou que estava fora do horário de visitas. Ela ainda alegou que de acordo com o protocolo do hospital, somente familiares poderiam tem acesso ao boletim médico do paciente.

O que dizem os envolvidos

Ambas as partes contam versões diferentes sobre o caso. Os policiais afirmam que houve desacato porque a médica arremessou um documento no rosto de um tenente da PM. O agente solicitou avalição Instituto Médico Legal para comprovar que a profissional causou uma lesão no braço dele. A Secretaria da Saúde manifestou que o Hospital Ipiranga apoio à médica. A Secretaria da Segurança Pública divulgou nota informando que a Polícia Militar investigará o comportamento dos policiais envolvidos.

“A Secretaria da Segurança Pública repudia veementemente o ocorrido no Hospital Ipiranga e ressalta que já iniciou a rigorosa apuração de todas as denúncias relacionadas à conduta dos policiais militares envolvidos na ação. Os fatos narrados não são compatíveis com o treinamento e os valores da instituição”, diz o comunicado.

